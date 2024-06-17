Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack

Serverspace, белорусский облачный провайдер, объявил об интеграции услуги создания виртуальных серверов на основе гиперконвергентной платформы vStack. Этот шаг направлен на замену иностранных решений в области виртуализации и предоставления белорусским компаниям конкурентоспособного сервиса мирового уровня. Серверы на базе vStack легковесны и обладают высокой производительностью. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

«Внедряя VPS-серверы на базе vStack в панель управления, мы предоставляем белорусским компаниям и организациям передовое решение в области виртуализации. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволит нашим клиентам получить высокие стандарты обслуживания и надежность», – сказала Оксана Слабко, директор Белорусского подразделения Serverspace.

Запущенная платформа виртуализации уже доказала свою эффективность и востребованность среди бизнесов, стремящихся к оптимизации своих ИТ-инфраструктур и повышению их производительности на территории 8 стран, в которых развивается местные представительства Serverspace: Россия, Беларусь, Казахстан, Нидерланды, США, Канада, Турция и ОАЭ.

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут,  просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024