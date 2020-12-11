На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU добавил возможность автоустановки системы управления сайтом 1С-Битрикс на Облачные серверы. При заказе доступны версии с готовым к работе виртуальным сервером или панелью управления ISPmanager.

На сайте REG.RU при заказе VPS с австоустановкой 1С-Битрикс предлагается два варианта:

BitrixVM — образ готового к работе виртуального сервера на CentOS 7, созданный компанией 1С-Битрикс: веб-окружение настроено для оптимизации скорости загрузки сайта на Битрикс;

сборка 1C-Битрикс с панелью управления ISPmanager на Ubuntu 20.04 для удобства работы пользователей: можно легко управлять виртуальным сервером — сайтом, настройками веб-сервера и почты.

Для наилучшей производительности 1С-Битрикс рекомендуется использовать линейку высокочастотных Облачных серверов с процессорами Intel Xeon с частотой до 5 ГГц. Они помогут ускорить нагруженные сайты на 1С-Битрикс. Младший тариф Turbo-1 c одним vCPU и 2 ГБ памяти обойдётся в 1,47 рублей в час или 990 рублей в месяц (он будет предложен по умолчанию при выборе 1С-Битрикс с автоустановкой). В дальнейшем тариф можно самостоятельно повысить в Личном кабинете.

1С-Битрикс — самая популярная коммерческая система управления сайтом в России. Её использует каждый третий российский интернет-магазин, в том числе и крупнейшие ритейлеры электроники, мебели и одежды. Она сочетает простое управление и мощь платформы для онлайн-продаж благодаря интеграции с 1С, платёжными системами и службами доставки.

Бонус от REG.RU: при покупке или продлении лицензии 1С-Битрикс можно получить 10% от суммы в подарок на свой баланс аккаунта.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.