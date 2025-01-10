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Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU

Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU. «Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Для развития и поддержания части своих проектов «Айтуби» требовались производительные серверы, способные быстро выполнять большой объем вычислений. Поскольку оборудование планировалось использовать не постоянно, а под конкретные задачи, приобретать локальное «железо» в компании сочли нецелесообразным. Оптимальным вариантом стали облачные серверы с GPU, которые провайдер арендовал у корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Компания «Айтуби» с 2010 г. проектирует и реализует инфраструктурные проекты, занимается аудитом, поставкой решений, интеграцией продуктов, обеспечивающих кибербезопасность, оказывает круглосуточную техническую поддержку по реализованным решениям. «Айтуби» работает со средним и крупным бизнесом в России, частично за рубежом.

Аренда виртуальных серверов с графическим процессором Nvidia от Cloud4Y — это решение для работы с приложениями глубокого и машинного обучения, высокопроизводительных вычислений (HPС) и рендеринга графики. Используя видеокарты Nvidia Tesla M60, Nvidia Tesla M40, Nvidia Tesla P100, Nvidia Tesla V100, Nvidia RTX 4090, компания может работать с Big Data, заниматься моделированием и обучением искусственного интеллекта, а также обеспечивать нужный уровень производительности в продуктах, предлагаемых клиентам.

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Перед заключением контракта с Cloud4Y компания «Айтуби» запросила бесплатный тестовый доступ в инфраструктуру провайдера, где развернула пробные проекты. Тестирование позволило оценить удобство работы с облачной платформой, отзывчивость технической поддержки, а также скорость обмена данными. По завершению тестирования инженеры провайдера развернули под системного интегратора виртуальные серверы с GPU, которые были настроены под задачи «Айтуби».

В настоящее время компания продолжает использовать виртуальные сервера с GPU, постепенно расширяясь и увеличивая количество проектов.

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