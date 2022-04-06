Разделы

Интеграция Инфраструктура Облака
|

Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК.

ПЛК —логистическая компания из Санкт-Петербурга, проектирующая и внедряющая решения в сферу организации грузоперевозок и поставок. ПЛК работает с габаритным и негабаритным грузом, занимается организацией перевозок в труднодоступных регионах и на зимниках, поддерживает долгосрочные партнерские отношения и уверенно удерживает свою долю на рынке.

ПЛК активно развивается, в связи с чем потребляет всё больше вычислительных мощностей. Со временем пришло понимание, что текущая инфраструктура не позволяет расти дальше, с трудом обеспечивая текущие потребности. Чтобы избавиться от искусственного барьера и продолжить развитие, логистическая компания приняла решение перейти на облачную платформу Cloud4Y.

Первоначально провайдер предоставил компании тестовую инфраструктуру для оценки возможностей, которые дают виртуальные мощности. Поскольку Cloud4Y предоставляет в аренду масштабируемые вычислительные ресурсы, компания могла подключать необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, операционную систему. Виртуальный облачный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. После недолгого тестирования ПЛК мигрировала в облако и заключила коммерческий договор с корпоративным облачным провайдером Cloud4Y. Так как вся инфраструктура была настроена и проверена ещё на этапе бесплатного тестирования, переход прошёл быстро и без остановки бизнес-процессов.

Аренда облачных серверов позволила ПЛК снять ограничения в масштабировании ресурсов и устранить препятствия, которые замедляли рост бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз

Путин запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры России

Российские облачные провайдеры взвинчивают цены

России обещан дефицит серверов

Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России

Международная консалтинговая ИТ-компания спешно покидает Россию, бросив тысячи сотрудников

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022