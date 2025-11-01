«Банк данных ЦК и ДЗЗ» позволяет обрабатывать новые виды пространственной информации

В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.3.0. В программе реализована возможность организации работы с новыми видами данных, например, облаками точек, трехмерными и комплексными моделями, включающими ортофотопланы и матрицы высот. Администратор комплекса сам добавляет и настраивает вид данных, задает список полей метаданных и порядок их отображения. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

При помещении в хранилище все данные обрабатываются по заранее определенным правилам, заполняются все необходимые метаданные. Расширение списка данных позволяет учесть особенности фондов пространственных данных федерального значения и крупных компаний.

Добавлен новый тип метаданных — ссылка на ранее загруженные документы. Динамически формируются тематические справочники, например, для актов, отчетов, формуляров и сопроводительных документов. Предусмотрен поиск всех файлов, привязанных к конкретному растру, карте или матрице. Поддерживается ссылка на один или несколько документов сразу.

Для удобства редактирования метаданных реализован полный и сокращенный список полей. По умолчанию, список полей при редактировании соответствует списку полей, отображаемых в таблице. Для просмотра остальных полей достаточно развернуть полную панель. Оптимизировано обновление карты-схемы после редактирования метаданных. Если отредактированные данные не влияют на вид схемы, то обновление не происходит. Добавлен контроль полей типа дата при редактировании метаданных.

Для работы с метаданными в других приложениях добавлена возможность выгружать раскодированные имена полей дополнительно к именам полей в базе. Поддерживается экспорт в форматы XML, CSV, XLSX, DOC.

Все действия пользователя протоколируются. В журнал событий добавлена запись комментария к выполняемой операции, расширена запись диагностических сообщений.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и др.) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС «Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов России, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 430 векторных карт и 6700 матричных данных общим объемом более 240 ГБ. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».