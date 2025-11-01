Разделы

ПО Софт
|

«Банк данных ЦК и ДЗЗ» позволяет обрабатывать новые виды пространственной информации

В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.3.0. В программе реализована возможность организации работы с новыми видами данных, например, облаками точек, трехмерными и комплексными моделями, включающими ортофотопланы и матрицы высот. Администратор комплекса сам добавляет и настраивает вид данных, задает список полей метаданных и порядок их отображения. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

При помещении в хранилище все данные обрабатываются по заранее определенным правилам, заполняются все необходимые метаданные. Расширение списка данных позволяет учесть особенности фондов пространственных данных федерального значения и крупных компаний.

Добавлен новый тип метаданных — ссылка на ранее загруженные документы. Динамически формируются тематические справочники, например, для актов, отчетов, формуляров и сопроводительных документов. Предусмотрен поиск всех файлов, привязанных к конкретному растру, карте или матрице. Поддерживается ссылка на один или несколько документов сразу.

Для удобства редактирования метаданных реализован полный и сокращенный список полей. По умолчанию, список полей при редактировании соответствует списку полей, отображаемых в таблице. Для просмотра остальных полей достаточно развернуть полную панель. Оптимизировано обновление карты-схемы после редактирования метаданных. Если отредактированные данные не влияют на вид схемы, то обновление не происходит. Добавлен контроль полей типа дата при редактировании метаданных.

1.jpg

КБ «Панорама»

Для работы с метаданными в других приложениях добавлена возможность выгружать раскодированные имена полей дополнительно к именам полей в базе. Поддерживается экспорт в форматы XML, CSV, XLSX, DOC.

Все действия пользователя протоколируются. В журнал событий добавлена запись комментария к выполняемой операции, расширена запись диагностических сообщений.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и др.) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС «Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов России, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 430 векторных карт и 6700 матричных данных общим объемом более 240 ГБ. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/