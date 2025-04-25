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Ярцев Вячеслав



25.04.2025 Максим Ликсутов: Столичные технологии для цифровой эпохи. Москва выводит на рынок инновационное оборудование 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ярцев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 603 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 388 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1598 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2408 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 1
Оцифровка - Digitization 4665 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2500 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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