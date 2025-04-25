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Ярцев Вячеслав
|25.04.2025
|Максим Ликсутов: Столичные технологии для цифровой эпохи. Москва выводит на рынок инновационное оборудование 1
Ярцев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 603 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 388 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 428 1
|Гарбузов Анатолий 78 1
|Вартанян Артём 14 1
|Ликсутов Максим 138 1
|Собянин Сергей 412 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148145 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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