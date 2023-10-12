Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства

Отечественный комплекс планетарного сканирования, разработанный столичной корпорацией «Элар», поставили в Курский областной краеведческий музей. С его помощью планируется оцифровать более 240 тыс. документов, в том числе старинные и редкие издания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Московская технологическая компания разработала линейку отечественных планетарных сканеров. Они предназначены для бесконтактного перевода в цифровой вид технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов. Изделия этой серии сконструированы на базе быстросъемных интегрированных узлов и оснащаются мощными отечественными промышленными камерами разной степени детализации. Наиболее продвинутая версия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тыс. точек на дюйм. Платформа создает возможность для разработки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков. Сканер проектируют и выпускают в России.

«С помощью устройства, разработанного московскими инженерами, отсканируют более 243 тыс. музейных экспонатов. Оцифруют документы, фотографии, книги, газеты, открытки и другую печатную продукцию. Такое оборудование также используют в архивах, библиотеках, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро», – отметил Владислав Овчинский.

На отечественном комплексе планетарного сканирования «Эларскан А1-600КС» оцифруют произведения XVI-XVII веков, например «Симфонию, или согласие, на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида» Антиоха Кантемира, «Евангелие» на церковно-славянском языке, «Острожскую Библию», богослужебную книгу «Апостол», переписанную попом Василием Ивановым.

«Сканеры линейки «Эларскан» востребованы во многих культурных учреждениях страны. Они позволяют бережно и безопасно создавать цифровые копии даже самых ветхих и старинных документов. В 2023 г. наши сканеры поставили для оцифровки фондов, например, в Бахрушинский музей, в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, в Музей истории Санкт-Петербурга, Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда и многие другие», – отметил руководитель департамента маркетинга корпорации Артем Вартанян.

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Цифровые копии разместят в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Их используют для виртуальных выставок, а также будут предоставлять по запросу исследователям и посетителям музея.

Продукция компании экспортируется за рубеж и эксплуатируется в мировых национальных учреждениях науки, культуры и образования, в администрациях и органах исполнительной власти многих стран.