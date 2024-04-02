Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы

Сотни индийцев, попавших в «киберрабство», возвращаются домой

Правительство Индии объявило об освобождении и репатриации 250 граждан страны, невольно оказавшихся вовлеченными в киберпреступную деятельность на территории Камбоджи, пишет Bleeping Computer.

По сообщению Министерства иностранных дел Индии, лишь за последние три месяца посольству Индии в Камбодже удалось в сотрудничестве с властями этой страны Юго-Восточной Азии вернуть на родину 75 человек. Все они ранее выехали за границу в поисках высокооплачиваемой работы, но, вопреки ожиданиям, фактически оказались в рабстве у кибермошеннической группировки, действующей на территории Камбдоджи, и были вынуждены зарабатывать для нее деньги преступным путем.

По информации India Today, масштабы процветающего «киберрабства» в Камбодже куда более значительные, а 250 вызволенных индийцев – лишь малая часть от общего количества принудительно вовлеченных в киберпреступную деятельность граждан этой южноазиатской страны. В общей сложности обосновавшиеся в Камбодже мошенники привлекли более 5 тыс. невольников из Индии, которые, по оценке источника, только за последние полгода заработали для своих «хозяев» около $60 млн.

Жестокие эксплуататоры из Камбоджи

Один из вызволенных индийцев утверждает, что его пригласили приехать в Камбоджу для оформления документов, необходимых для трудоустройства в этой стране. Однако вместо желанной легальной работы он был вынужден принимать участие в мошеннических схемах в интернете – под непосредственным руководством выходцев из Малайзии и Китая. При этом условия проживания по месту «работы» оказались ужасающими.

Попавший в киберрабство рассказывает, что в его задачи входило создание фальшивых учетных записей в социальных сетях для последующего обмана соотечественников на деньги с их использованием. Надзиратели, следившие за работой невольников, устанавливали ежедневные квоты, определяющие размер дохода, который обязан был приносить пленник. За их несоблюдение к провинившимся применяли физическое насилие и изолировали от внешнего мира.

Мошенники якобы выдавали себя за представителей власти и через социальные сети выходили на жителей Индии, которых, исходя из профиля, считали наиболее легко поддающимися внушению. От лица правоохранительных органов преступники вымогали деньги у своих жертв, утверждая, что в следовавших в их адрес посылках якобы были обнаружены запрещенные предметы. Предлагалось «замять» дело в обмен на определенную сумму.

Судя по всему, некоторым из жертв современного рабства удалось сообщить о своем бедственном положении в посольство Индии. Дипломаты, в свою очередь, связались с местными правоохранительными органами и сумели вызволить сограждан.

Сигнал от высокопоставленного чиновника

Однажды в сети кибермошенников попал некий высокопоставленный индийский чиновник, который не постеснялся сообщить об инциденте в полицию штата Одиша (Индия).

Последующее расследование, начатое правоохранителями, позволило установить восемь человек, причастных к крупномасштабной скамерской кампании.

Расследование продолжается.

ИИ оставит индийских программистов без работы

По прогнозу генерального директора ИИ-стартапа Stability AI Эмада Мостака (Emad Mostaque) большинство программистов в Индии в течение двух лет лишится работы, поскольку их навыки окажутся невостребованными в связи с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта. В других странах подобные процессы также будут наблюдаться, но в Индии они, как ожидается, будет протекать с более высокой скоростью.

В октябре 2023 г. CNews писал, что индийский стартап Duukan сперва уволил 90% персонала, заменив людей на ИИ, а затем лишил работы оставшихся сотрудников. Это колл-центр, и на все вопросы его клиентов после «кадровой чистки» отвечает робот. Владелец компании Суумит Шах (Suumit Shah) заявил, что ИИ в 100 раз умнее и во столько же раз дешевле живых сотрудников, к тому же работает он намного быстрее и эффективнее

Согласно оценке Bloomberg, на июль 2023 г. в Индии проживало свыше 5 млн программистов.