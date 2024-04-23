ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10%

Группа компаний «Петровский», мультибрендовый автодилер в Москве и Санкт-Петербурге, более чем на 10% повысила конверсию лидов в продажи благодаря успешной автоматизации CRM-процессов на базе российской low-code-платформы BPMSoft от компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»).

Компания автоматизировала в едином сквозном внутреннем процессе как ключевые этапы продажи автомобиля (от поступления обращения и проведения тест-драйва до подписания договора и резерва машины), так и аналитику эффективности маркетинговых активностей.

Для оптимизации работы сотрудников ГК «Петровский» внедрила CRM-систему, отвечающую требованиям компании к функциональности, гибкости и масштабируемости, а также динамичным изменениям и дальнейшим вызовам рынка. В результате тщательного анализа представленных на отечественным рынке программных продуктов было выбрано решение BPMSoft от «Ланит Омни».

Благодаря технологиям low-code-платформу BPMSoft легко адаптировали к ИТ-контуру компании: она интегрирована с двумя базами данных, внешней телефонией и сервисом SMS-рассылок, а также учетной системой автопроизводителя, от которого дилер в том числе получает лиды. Настройкой бизнес-логики процессов внутри компании занимается всего один штатный аналитик.

В данный момент в CRM-системе на платформе BPMSoft работают более 100 сотрудников ГК «Петровский»: как внутренние отделы продаж и маркетинга, так и работники контакт-центра. Последние ежемесячно регистрируют в системе тысячи входящих обращений, фиксируют данные в цифровом профиле клиента и передают лиды в работу менеджерам по продажам.

Все продажи в компании сопровождаются сотрудниками разных уровней: от линейных консультантов и старших менеджеров, закрывающих сделки, до директора по продажам. Для каждого уровня настроены дашборды с аналитикой проведенной работы, позволяющие принимать взвешенные управленческие решения. Кроме того, в CRM-системе реализована ML-модель предиктивного скоринга лидов, оценивающая вероятность успешного завершения сделки по каждому клиенту.

BPMSoft анализирует, что происходит с трафиком лидов от маркетинговых кампаний, включая прямую рекламу и триггерные SMS-рассылки. Для этого в CRM-системе реализована интеграция с IP-телефонией и системой колл-трекинга. Она позволяет в момент поступления звонка определять, из какого коммуникационного канала пришел клиент.

Инесса Чернецова, руководитель службы качества и клиентского сервиса ГК «Петровский», сказала: «Внедрение CRM-системы на базе BPMSoft стало ключевым фактором в улучшении эффективности бизнеса. Мы уделяем особое внимание дисциплине и ответственности сотрудников. Теперь каждый звонок, каждое действие отражаются в системе, что позволяет нам отслеживать весь процесс работы и выявлять зоны для улучшений. Маржа от дополнительных продаж, «спасенных сделок» окупает стоимость лицензий».

Максим Илюхин, директор по продажам корпоративным клиентам «Ланит Омни», отметил: «Успешное внедрение CRM в ГК «Петровский» — пример того, как платформа BPMSoft в короткие сроки гармонично адаптируется под уникальные потребности бизнеса. Мы стремимся предоставлять решения, поддерживающие процессы компаний любого масштаба и сферы деятельности, и результаты ГК «Петровский» лишь подтверждают успешность этой стратегии».