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Бионоватик

«Бионоватик» — российский разработчик и поставщик инновационных решений для агропромышленного комплекса, специализирующийся на производстве удобрений и средств защиты растений нового поколения. 


11.03.2025 «Бионоватик» автоматизировала продажи с помощью BPMSoft 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Бионоватик и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 52 1
Orange Process 2 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1512 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3590 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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