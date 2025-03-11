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Бионоватик
«Бионоватик» — российский разработчик и поставщик инновационных решений для агропромышленного комплекса, специализирующийся на производстве удобрений и средств защиты растений нового поколения.
|11.03.2025
|«Бионоватик» автоматизировала продажи с помощью BPMSoft 2
Бионоватик и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - Лансофт 52 1
|Orange Process 2 1
|Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1512 1
|Илюхин Максим 10 1
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