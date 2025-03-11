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Orange Process

Orange Processбелорусская ИТ-компания, эксперт в области автоматизации бизнес-процессов.


11.03.2025 «Бионоватик» автоматизировала продажи с помощью BPMSoft 1
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Orange Process и организации, системы, технологии, персоны:

OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 52 1
3CX 12 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1512 1
Ланит Омни 65 1
Бионоватик 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3590 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4246 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4791 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1067 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3102 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 113 2
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Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2398 1
Ботаника - Растения - Plantae 1053 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 1
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
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