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Orange Process
Orange Process — белорусская ИТ-компания, эксперт в области автоматизации бизнес-процессов.
|11.03.2025
|«Бионоватик» автоматизировала продажи с помощью BPMSoft 1
|01.02.2024
|BPMSoft запустил магазин приложений 1
Orange Process и организации, системы, технологии, персоны:
|OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 52 1
|3CX 12 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
|Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1512 1
|Ланит Омни 65 1
|Бионоватик 1 1
|Илюхин Максим 10 1
|Востриков Юрий 70 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
|Беларусь - Белоруссия 5737 1
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