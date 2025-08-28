Белорусская розничная сеть «Соседи» оптимизировала маркетинг с помощью BPMSoft

Белорусская сеть магазинов «Соседи» внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компаний «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). Новое решение позволило ускорить работу с клиентскими данными, улучшить качество аналитики и повысить эффективность маркетинга. Проект реализован сертифицированным партнером BPMSoft — системным интегратором Orange Process. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«Соседи» («ЛибретикГрупп») — розничная сеть в Белоруссии. В нее входят более 240 магазинов различных форматов, от районных торговых точек до гипермаркетов.

Компания выстраивает маркетинговые активности на каждом этапе клиентского пути: от анализа и сегментации аудитории до персонализированных коммуникаций. Ранее для этих задач использовалась западная CRM-система, которая не соответствовала требованиям импортозамещения и ограничивала развитие бизнеса. Загрузка данных занимала несколько часов, push-уведомления приходилось отправлять вручную. Ограниченная интеграция с внешними сервисами замедляла запуск кампаний и мешала масштабированию.

После анализа рынка CRM-решений «ЛибретикГрупп» остановилась на low-code платформе BPMSoft, которая обеспечивает настройку процессов, интеграцию с внешними системами и инструменты для управления маркетинговыми кампаниями, что критично важно для ритейла в условиях высокой конкуренции. При переходе на BPMSoft компания перенесла клиентские данные, включая историю покупок и взаимодействий, что позволило ускорить обработку больших массивов информации. В системе настроена автоматическая отправка уведомлений в различных каналах коммуникации: e-mail, SMS, мобильном приложении и мессенджерах.

Ключевым этапом стало подключение внешнего аналитического сервиса: теперь сегментация аудитории формируется на основе покупок, акций и предпочтений клиентов. Интеграция с облачным хранилищем «Яндекса» и локальной инфраструктурой позволила повысить точность аналитики и общий уровень автоматизации маркетинга. В результате клиенты получают более релевантные предложения, а компания фиксирует рост вовлеченности аудитории и формирует основу для дальнейшего развития персонализированных коммуникаций.

Елизавета Калита, руководитель отдела цифрового маркетинга сети магазинов «Соседи»: «Со временем любые процессы требуют переосмысления. Миграция стала поводом для проведения полноценного аудита: мы закрыли ряд проблем, оптимизировали скорость работы системы, пересмотрели подход к потокам данных и перешли на новый уровень автоматизации».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Наши low-code инструменты предоставляют компаниям возможность адаптировать процессы под новые задачи и гибко реагировать на изменения рынка. Благодаря BPMSoft «Соседи» ускорили работу команды, а также повысили точность персонализированных предложений. Платформа позволяет не просто автоматизировать рутину, но и точнее понимать своих клиентов, что важно для развития бизнеса».