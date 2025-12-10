Z.Brothers автоматизировала управление клиентскими процессами в CRM на базе BPMSoft

Сервис премиум-класса Z.Brothers, предоставляющий услуги профессиональных водителей и персональное транспортно-логистическое сопровождение по международным стандартам, завершил внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован командой системного интегратора Orange Process.

Компания Z.Brothers работает в сегменте chauffeured-сервиса «пять звезд» и оказывает услуги трансфера, сопровождения делегаций, VIP-встреч, обслуживания событий и персональной охраны. До внедрения BPMSoft ключевые процессы были распределены между разрозненными ИТ-инструментами. Информация о клиентах и партнерах дублировалась, формировалась изолированно в разных системах и не позволяла оперативно оценивать загрузку и качество предоставляемых услуг. Актуальный статус поездок не фиксировался в едином контуре, что ограничивало управляемость и масштабирование бизнеса.

Для повышения скорости обработки запросов, обеспечения безошибочной деятельности операционной службы и выстраивания единого стандарта взаимодействия Z.Brothers решила объединить процессы в единой цифровой системе. Платформа BPMSoft была выбрана благодаря высокой скорости внедрения, отказоустойчивости и возможности конфигурировать сложные процессы инструментами low-code, то есть без разработки.

В рамках проекта специалисты Orange Process создали централизованную базу клиентов – физических лиц и агентств – с полной детализацией и связями, выстроили сквозную логику работы с запросами и поездками: от автоматического формирования лида из e-mail и мессенджеров до автоматического расчета стоимости и контроля маржинальности. Подготовлены шаблоны коммерческих предложений, ваучеров и счетов, настроены интеграции с коммуникационными сервисами. Команда интегратора реализовала полный процесс управления поездками с уведомлениями, маршрутной логикой, данными пассажиров, типами аренды и параметрами расчетов.

По словам Z.Brothers, внедрение позволило ускорить обработку запросов, повысить качество сервиса в клиентских точках контакта, обеспечить прозрачность загрузки и эффективности партнеров и организовать единый цифровой стандарт функционирования операционной службы во всех регионах присутствия.

Евгений Жуков, генеральный директор Z.Brothers, сказал: «Для нас было принципиально создать единую цифровую среду, которая объединяет клиентскую работу, операционные процессы и взаимодействие с партнерами. Платформа BPMSoft позволила структурировать данные, повысить управляемость и обеспечить масштабирование бизнеса без увеличения операционных рисков. Мы рассматриваем это решение как технологическую основу дальнейшего роста компании».

Олег Кулак, управляющий партнер Orange Process, отметил: «Для Z.Brothers важна скорость исполнения и абсолютная точность в каждом этапе работы с клиентом. Мы выстроили архитектуру процессов так, чтобы все операции – от запроса до завершения поездки – выполнялись предсказуемо, прозрачно и в едином интерфейсе. Платформа BPMSoft позволила нам быстро собрать решение, которое масштабируется вместе с бизнесом и поддерживает высокий уровень сервиса».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft, сказал: «Сегмент премиального пассажирского сервиса предъявляет особые требования к качеству управления: нужна гибкая логика, мгновенная реакция на изменения и точность данных. Low-code-подход BPMSoft позволяет объединить все это в одной системе и при этом сохранять скорость развития. Проект Z.Brothers – хороший пример того, как компании развивают бизнес, создавая свои уникальные цифровые процессы поверх платформы».