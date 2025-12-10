Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Жуков Евгений


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Z.Brothers автоматизировала управление клиентскими процессами в CRM на базе BPMSoft 1
12.10.2011 Huawei и «Ростелеком» протестировали DWDM-оборудование для передачи данных по оптическим каналам 100G 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Жуков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Keysight Technologies - IXIA 16 1
Ростелеком 10309 1
Huawei 4221 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Зима Иван 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 1
Украина 7793 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Беларусь - Белоруссия 6026 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще