Plonq автоматизировала работу торговых представителей с помощью BPMSoft

Компания Plonq, производитель и дистрибьютор электронных систем доставки никотина и жевательного табака, внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение позволило создать единую систему для управления полевыми продажами, повысить прозрачность взаимодействия с розничными точками и ускорить оформление заказов. Проект реализован системным интегратором Orange Process ‒ сертифицированным партнером BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Plonq работает в сегменте FMCG и строит реализацию через сеть дистрибьюторов, субдистрибьюторов и собственную команду торговых представителей. Компания использовала «1С» как систему учета данных, однако фактическая деятельность сотрудников в местах продаж оставалась вне единого цифрового контура.

Главной задачей стало объединение планирования визитов, работы в торговых точках и обработки заказов в одной системе с доступом к данным из «». После изучения рынка была выбрана low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft благодаря гибкой кастомизации, мобильному приложению и широким интеграционным возможностям.

В рамках проекта в CRM были настроены процессы фиксации визитов с использованием геолокации (Check-In и Check-Out), а также средства планирования и контроля торговых представителей. Теперь в каждой точке Plonq сотрудники работают по чек-листам стандарта Perfect Store, фиксируя ассортимент, фотоотчеты и комментарии в прямо в системе. Платформа позволяет руководителям полевых команд отслеживать соблюдение маршрутов и основные показатели деятельности.

CRM интегрирована с «1С» и обеспечивает двусторонний обмен данными по контрагентам, продуктам, остаткам, ценам, договорам и бонусным программам. Это дало возможность перенести оформление заказов и коммерческих предложений в мобильное приложение: торговые представители формируют заявки во время визита, после чего данные автоматически передаются в учетную систему. Параллельно компания начала внедрение автоматического планирования маршрутов на базе сервиса «Яндекс Маршрутизация», что оптимизирует маршруты с учетом длительности визитов и логистических ограничений.

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач
импортонезависимость

По словам Антона Грицкова, директора по информационным технологиям Plonq, компания рассматривает проект как основу цифровизации продаж. «Благодаря новой системе повысилась прозрачность деятельности полевой команды, и мы начали стандартизацию процессов. В дальнейшем планируем подключить телесейлз, запустить B2B-портал для клиентов и автоматизировать работу с клиентскими запросами на базе BPMSoft», ‒ сказал он.

Олег Кулак, управляющий партнер Orange Process: «Для сегмента FMCG критически важно иметь не просто систему учета, а живой инструмент управления процессами «в полях». В проекте с Plonq нашей задачей было вывести торговых представителей из «серой зоны» «1С» и внедрить в единый цифровой контур. Благодаря гибкости low-code платформы BPMSoft нам удалось создать решение, которое не ограничивает сотрудников, а помогает им: от автоматической фиксации визитов по геолокации до работы по стандартам Perfect Store прямо в мобильном приложении. Интеграция с учетной системой позволила сократить дистанцию между заказом в торговой точке и его обработкой, что напрямую влияет на скорость и эффективность продаж».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Каждая компания выстраивает свои уникальные процессы, и универсальных решений практически нет. Однако BPMSoft позволяет адаптировать платформу под реальные задачи бизнеса, объединяя контроль, аналитику и интеграцию с существующими сервисами. Такой подход помогает принимать решения на основе актуальных данных и закладывает основу для будущего развития».

