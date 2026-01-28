Plonq автоматизировала работу торговых представителей с помощью BPMSoft

Компания Plonq, производитель и дистрибьютор электронных систем доставки никотина и жевательного табака, внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Решение позволило создать единую систему для управления полевыми продажами, повысить прозрачность взаимодействия с розничными точками и ускорить оформление заказов. Проект реализован системным интегратором Orange Process ‒ сертифицированным партнером BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Plonq работает в сегменте FMCG и строит реализацию через сеть дистрибьюторов, субдистрибьюторов и собственную команду торговых представителей. Компания использовала «1С» как систему учета данных, однако фактическая деятельность сотрудников в местах продаж оставалась вне единого цифрового контура.

Главной задачей стало объединение планирования визитов, работы в торговых точках и обработки заказов в одной системе с доступом к данным из «1С». После изучения рынка была выбрана low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft благодаря гибкой кастомизации, мобильному приложению и широким интеграционным возможностям.

В рамках проекта в CRM были настроены процессы фиксации визитов с использованием геолокации (Check-In и Check-Out), а также средства планирования и контроля торговых представителей. Теперь в каждой точке Plonq сотрудники работают по чек-листам стандарта Perfect Store, фиксируя ассортимент, фотоотчеты и комментарии в прямо в системе. Платформа позволяет руководителям полевых команд отслеживать соблюдение маршрутов и основные показатели деятельности.

CRM интегрирована с «1С» и обеспечивает двусторонний обмен данными по контрагентам, продуктам, остаткам, ценам, договорам и бонусным программам. Это дало возможность перенести оформление заказов и коммерческих предложений в мобильное приложение: торговые представители формируют заявки во время визита, после чего данные автоматически передаются в учетную систему. Параллельно компания начала внедрение автоматического планирования маршрутов на базе сервиса «Яндекс Маршрутизация», что оптимизирует маршруты с учетом длительности визитов и логистических ограничений.

По словам Антона Грицкова, директора по информационным технологиям Plonq, компания рассматривает проект как основу цифровизации продаж. «Благодаря новой системе повысилась прозрачность деятельности полевой команды, и мы начали стандартизацию процессов. В дальнейшем планируем подключить телесейлз, запустить B2B-портал для клиентов и автоматизировать работу с клиентскими запросами на базе BPMSoft», ‒ сказал он.

Олег Кулак, управляющий партнер Orange Process: «Для сегмента FMCG критически важно иметь не просто систему учета, а живой инструмент управления процессами «в полях». В проекте с Plonq нашей задачей было вывести торговых представителей из «серой зоны» «1С» и внедрить в единый цифровой контур. Благодаря гибкости low-code платформы BPMSoft нам удалось создать решение, которое не ограничивает сотрудников, а помогает им: от автоматической фиксации визитов по геолокации до работы по стандартам Perfect Store прямо в мобильном приложении. Интеграция с учетной системой позволила сократить дистанцию между заказом в торговой точке и его обработкой, что напрямую влияет на скорость и эффективность продаж».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Каждая компания выстраивает свои уникальные процессы, и универсальных решений практически нет. Однако BPMSoft позволяет адаптировать платформу под реальные задачи бизнеса, объединяя контроль, аналитику и интеграцию с существующими сервисами. Такой подход помогает принимать решения на основе актуальных данных и закладывает основу для будущего развития».