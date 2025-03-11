«Бионоватик» автоматизировала продажи с помощью BPMSoft

Компания «Бионоватик», разработчик и дистрибьютор решений для агрономической отрасли, внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Новое клиентское решение позволило компании повысить прозрачность продаж, ускорить обработку заказов и обеспечить поддержку агрономов в полевых условиях. Проект реализован системным интегратором Orange Process — сертифицированным партнером BPMSoft третьего уровня. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«Бионоватик» специализируется на выпуске удобрений и средств защиты растений, применяя научные разработки для повышения урожайности. В условиях высокой конкуренции и сезонности бизнеса компании требовалась гибкая CRM-система, способная адаптироваться к аграрному циклу и оперативно поддерживать менеджеров на всех этапах взаимодействия с клиентами.

До внедрения BPMSoft в «Бионоватик» использовались разрозненные инструменты для управления продажами, а взаимодействие между отделами логистики и сбыта было недостаточно прозрачным. Менеджерам, работающим «в полях», не хватало удобного мобильного решения с офлайн-доступом. Рассмотренные альтернативные CRM-системы не обеспечивали необходимую гибкость, поэтому было принято решение внедрить BPMSoft — платформу с мощным BPMS-движком и возможностью кастомизации процессов с помощью low-code инструментов.

На платформе BPMSoft был разработан централизованный справочник клиентов, позволяющий учитывать холдинговую структуру и подчиненные подразделения, включая филиалы и поля. В CRM-системе настроен механизм «многошаговых активностей»: менеджер может выбирать следующий шаг взаимодействия с клиентом в зависимости от текущего результата.

Дополнительно внедрен модуль заказов, поддерживающий как стандартные отгрузки, так и «закладку опыта» — процесс экспериментального тестирования продукции в полевых условиях. Функционал план-фактного анализа позволяет контролировать выполнение планов продаж и прогнозировать результаты на основе актуальных данных. Интеграция с логистикой автоматизировала обработку заказов, ускорила их согласование и передачу информации между подразделениями.

Отдельным решением стала система «закладки опыта», разработанная экспертами Orange Process. Она позволяет фиксировать ключевые параметры на полях (влажность, температуру, состояние растений), сравнивать контрольные участки и документировать эффективность продукции. Мобильное приложение с офлайн-режимом обеспечивает сбор данных агрономами прямо в поле и их автоматическую синхронизацию при подключении к интернету.

В BPMSoft работают около 20 сотрудников «Бионоватик», включая агроном-менеджеров и офисных специалистов. Новая CRM-система обеспечила прозрачность работы с клиентами, ускорила согласование заказов и передачу данных в логистику, а также помогла повысить доверие к продукции за счет точной фиксации результатов полевых экспериментов. Проект стал первым этапом цифровой трансформации «Бионоватик». В дальнейшем планируется расширение CRM-системы за счет подключения дилерского портала, интеграции с логистическими сервисами и расширения аналитических модулей.

Михаил Матюков, руководитель проекта, «Бионоватик»: «Мы стремились показать клиентам реальный результат применения наших продуктов в условиях конкретного поля, а не только на словах. С помощью мобильного приложения и «закладки опыта» вся работа от учета семян до сбора урожайных показателей стала прозрачной и наглядной. Надеемся, в дальнейшем развить эту систему, чтобы все наши клиенты и дилеры получали максимально полную картину об эффективности продукции «Бионоватик».

Олег Кулак, директор Orange Process: «Работа с «Бионоватик» стала отличным примером того, как эффективно можно автоматизировать нестандартные бизнес-процессы. Нам нравится сотрудничать с амбициозными компаниями, которые не боятся инноваций и готовы выходить за рамки типовых решений. Совместно нам удалось создать систему, адаптированную под аграрный сектор, с учетом сезонности и специфики полевых работ. Уверены, что это позволит «Бионоватик» не только укрепить позиции на рынке, но и продолжать успешно внедрять передовые решения для повышения эффективности бизнеса клиентов».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Агросектор требует решений, учитывающих сезонность, сложную структуру клиентов и специфику работы в полевых условиях. Проект с «Бионоватик» показал, как BPMSoft помогает компаниям не только автоматизировать стандартные процессы, но и внедрять уникальные сценарии взаимодействия с клиентами. Это усиливает доверие к продукции и дает бизнесу мощный инструмент для принятия решений на основе точных данных».