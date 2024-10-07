LDM выпустила новую версию СЭД LDM.Express

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии LDM.Express 3.9.1. Это готовая система электронного документооборота (СЭД), которая разворачивается за пару часов. Решение разработано для малого и среднего бизнеса.

В LDM.Express 3.9.1 представлен полностью обновленный интерфейс и ряд новых функций. Теперь в системе можно формировать расширенные отчеты по исполнительской дисциплине сотрудников и создавать исходящие документы на основе входящих, при этом вид связи между ними устанавливается автоматически.

В новой версии усовершенствован процесс определения связей между договорными документами. Кроме того, разработчики создали мобильное приложение, чтобы согласовывать документы без доступа к компьютеру стало еще удобнее.

Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM, сказала: «Современный и удобный интерфейс поможет пользователям LDM.Express 3.9.1 лучше ориентироваться в системе. Руководители смогут более детально оценивать исполнительскую дисциплину, в том числе удаленных сотрудников. Взаимодействие с документами станет еще проще за счет автоматизации».