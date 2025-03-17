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Как повысить удовлетворенность сотрудников и эффективность бизнес-процессов с помощью CSP и EX: LDM на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025»

На конференции «Электронный документооборот и управление контентом 2025» директор по развитию платформы LDM Любовь Черкасова выступит с докладом «CSP и Employee Experience (EX): как управление цифровым контентом делает сотрудников счастливее, а бизнес эффективнее» и расскажет, как цифровой хаос влияет на опыт сотрудника и почему CSP – незаменимый инструмент в управлении корпоративным контентом.

Дело в том, что сотрудники тонут в потоках неструктурированной информации в ходе рабочих процессов. Цифровой хаос снижает продуктивность персонала, усиливает стресс и заставляет специалистов ежедневно заниматься рутинными задачами. Проблемы с неструктурированным контентом начинаются уже на стадии приема на работу. Множество локальных нормативных актов на бумаге, куча ссылок на файловые хранилища, базу знаний и системы, в которых работает организация. Разобраться с таким объемом информации тяжело, из-за чего у сотрудника снижается мотивация и страдает эмоциональное состояние.

Улучшить опыт сотрудника и избавиться от цифрового хаоса поможет Content Services Platforms. В рамках своего выступления Любовь Черкасова объяснит, какие задачи решает CSP-платформа и как создать комфортную цифровую среду для персонала в компании с помощью решений LDM.

Платформа LDM имеет широкие возможности построения модели данных без ограничений, выдерживает большие нагрузки при работе с контентом, а также легко масштабируется благодаря увеличению числа микросервисов. Предусмотрена работа с ПБ данных, 100+ млн. документами и 10+ тыс. активными пользователями с учетом настройки доступа.

Кроме того, в портфеле LDM есть успешно реализованные кейсы по переходу отечественных корпораций с File Net, SharePoint и Documentum на платформу LDM.

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