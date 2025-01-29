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Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов

После ухода OpenText с российского рынка перед бизнесом встает задача оперативного поиска альтернативного решения для управления корпоративным контентом.

Согласно подсчетам, на данный момент на базе OpenText реализовано более 100 проектов в России и около 14 000 по всему миру. Платформа применяется для создания стандартных СЭД, цифровых архивов, управления задачами, хранением документов и совместной работы.

Несмотря на удобство платформы, переход на отечественные решения – неизбежный шаг для большинства российских компаний. Законодательные требования, отсутствие поддержки и обновлений от вендора на российском рынке накладывают определенные ограничения в использовании OpenText.

На основе более чем 25-летнего опыта работы с такими ведущими ECM-системами, как IBM FileNet, SharePoint и OpenText, команда LDM разработала платформу, полностью соответствующую потребностям российского бизнеса. Результаты работы команды были отмечены Национальной банковской премией 2024 года – платформа LDM была признана лучшей CSP-платформой для внутренних разработок.

В 2024 году платформа и решения LDM вошли в портфель продуктов ИТ-холдинга LANSOFT.

Почему LDM

LDM предлагает полный набор инструментов для управления документами, автоматизации бизнес-процессов и обеспечения безопасности данных. Платформа LDM позволяет снизить стоимость разработки и увеличить скорость запуска ИТ-решений в промышленную эксплуатацию за счет использования готового технологического стека.

Платформа позволяет создавать архивы, хранилища, документооборот и организовывать совместную работу. Особое внимание уделено возможности разгрузки бизнес-систем от накопленного контента с последующим эффективным управлением его хранением.

В отличие от зарубежных аналогов, продукт полностью локализован и включен в реестр отечественного ПО, что делает его соответствующим всем требованиям российского законодательства, в том числе ФЗ-152. Также для клиентов предусмотрены вендорская поддержка и обновления.

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LDM продемонстрировала высокие результаты в нагрузочном тестировании: до 12 запросов в секунду при загрузке файлов объемом 2 МБ. При полной нагрузке на кластер из 10 микросервисов за 8 часов система может обработать до 2 миллионов файлов. Эти показатели делают платформу надежным выбором для компаний с большими объемами данных.

«Выбор LDM в качестве замены OpenText позволяет не только сохранить стабильность бизнес-процессов, но и перейти на качественно новый уровень управления контентом. Высокая производительность, соответствие российским нормативам и возможность глубокой интеграции с существующими системами делают LDM надёжным и современным инструментом для крупных организаций», — комментирует Любовь Черкасова, директор по продуктовому развитию LDM.

Функциональные преимущества LDM:

  • Полная локализация: быстрая адаптация под российские нормативные требования.
  • Экономия: снижение общей стоимости владения (TCO) по сравнению с иностранными аналогами.
  • Гибкость: возможность интеграции с уже существующими системами.
  • Масштабируемость через увеличение числа микросервисов: при полной нагрузке на кластер из 10 микросервисов за 8 ч в систему могут загружаться порядка 2 млн файлов размером до 2 мб.
  • Поддержка: техническая поддержка на русском языке 24/7.
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