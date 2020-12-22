ГК «Ланит» разработала электронный архив абонентских договоров для Tele2

«Ланит» сохранит абонентские договоры Tele2 в электронном архиве на платформе DocsHouse. Цифровое хранилище становится ключевой системой для организации процессов продаж и обслуживания клиентов оператора без использования бумажных документов.

На начальном этапе работа будет вестись с договорами на услуги связи, а в перспективе цифровыми станут заявления и другие документы клиентов компании. Архивное решение спроектировано в парадигме микросервисной архитектуры – MSA, позволяющей гибко использовать компоненты DocsHouse в процессах создания и обработки электронных документов.

Внедрение платформы DocsHouse позволит Tele2 отказаться от бумажных документов при продажах и обслуживании абонентов, снизит затраты на документооборот и хранение документов, а также повысит качество данных конечных пользователей в системах Tele2.

В процессе выбора платформы специалистами Tele2 были предъявлены высокие технологические требования к новой системе, архитектуре, производительности, доступности и возможностям масштабирования. Подобным требованиям отвечают только современные зарубежные и отечественные CSP-платформы (Content Services Platform).

В результате проведенного конкурса, в котором участвовали более десяти поставщиков решений для управления корпоративным контентом, была выбрана разработка компании «Ланит» – платформа DocsHouse, современное полностью российское решение, построенное на открытых технологиях.

Нагрузочные тесты, а также прошедшие периоды опытной и промышленной эксплуатации решения показали высокий уровень надежности и быстродействия системы.

Директор департамента систем управления документами «Ланит» Александр Родионов отметил: «В последнее время все более актуальными становятся решения с открытым кодом, возможность встраивания новых сервисов в уже сложившуюся и достаточно сложную ИТ-архитектуру предприятия, сокращение time-to-market нового бизнес-функционала. Этим требованиям отвечает платформа управления контентом DocsHouse, готовая к решению самых амбициозных задач по управлению корпоративным контентом лидеров российской экономики».