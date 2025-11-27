Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

Основные темы конференции:

Российский рынок BPM

Технологии

Как компании применяют BPMS

  • BPMS как основа системы управления: кейсы.
  • Как адаптировать BPM под потребности бизнеса?
  • Какой эффект приносит использования BPMS?
  • Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом.
  • Кастомизация или готовое решение?
  • Можно ли передать сотрудникам no-code разработку?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, email: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще