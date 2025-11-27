Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля
10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».
Основные темы конференции:
Российский рынок BPM
- Российский рынок BPMS 2025: итоги года.
- Нужна ли для цифровой трансформации BPMS?
- Как влияет на рынок BPM импортозамещение?
- Какие BPMS нужны заказчикам?
- Что предлагают российские вендоры?
Технологии
- Комплексные решения по автоматизации бизнес-процессов.
- Low-code и no-code возможности BPMS.
- Роботизация и управление бизнес-процессами.
- ИИ в BPM-решении.
- BI-инструменты в управлении бизнес-процессами.
- Инструменты автоматической адаптации бизнес-процессов.
- CSP-системы для управления бизнес-процессами.
- Мультиплатформенные BPMS.
Как компании применяют BPMS
- BPMS как основа системы управления: кейсы.
- Как адаптировать BPM под потребности бизнеса?
- Какой эффект приносит использования BPMS?
- Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом.
- Кастомизация или готовое решение?
- Можно ли передать сотрудникам no-code разработку?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, email: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.
