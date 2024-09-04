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Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024»

Эксперт по развитию продуктов на платформе LDM (входит в IT-холдинг LANSOFT) Константин Федоров выступит на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая пройдет в Москве 12 сентября (организатор – CNews Conferences). Спикер расскажет о том, как эффективно и безопасно интегрировать электронное клиентское досье (ЭКД) с другими бизнес-системами банка.

Сегодня банки находятся на гребне волны цифровизации и все активнее отказываются от бумаги, в том числе переходя на системы для централизованного управления досье клиентов. Одним из ключевых стимулов для цифровизации в финтехе, помимо желания банков оптимизировать внутренние процессы, становятся законодательные инициативы регуляторов в отношении подходов к работе с клиентскими документами.

Крупные банки из ТОП-10 чаще всего разрабатывают собственные системы для работы с документами, тогда как кредитные организации из списка ТОП-100 прибегают к готовым коробочным решениям. Такие продукты быстро внедряются и легко адаптируются под нужды компании, то есть для работы с ними не нужен большой штат разработчиков.

Использование электронного клиентского досье позволяет банку:

  • безопасно хранить в единой базе документы и данные клиентов в электронном формате;
  • избегать дублирования и работы с некорректными версиями документов в разных сделках;
  • автоматически проверять комплектность пакета документов;
  • оперативно готовить ответы на запросы центрального банка и других госорганов, формируя подборки документов;
  • упорядочить данные каждого клиента, тем самым упростив работу сотрудников фронт-офиса.

Подробнее об этих и других преимуществах внедрения ЭКД в банках и возможностях повышения эффективности в работе с данными участники конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» смогут узнать из выступления эксперта LDM.

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