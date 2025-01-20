Разделы

ПО Софт
|

«LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами

LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) объявляет о выходе новой версии «LDM.Клиентское досье» 1.2. Это коробочное решение, представляющее собой единую базу клиентских документов всех продуктовых направлений финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В новой версии обновлен интерфейс и добавлен ряд новых функций, среди которых массовая загрузка документов, возможность прикреплять, просматривать и скачивать электронные подписи для файлов в карточке документов; функция копирования прямых ссылок на документы; усовершенствованный процесс выгрузки наборов документов в контролирующие органы.

«LDM.Клиентское досье» 1.2 также предоставляет возможности для проверки комплектности досье, которые настраиваются в зависимости от вида сделки и контрагента-клиента. Реализована выгрузка реестра документов в форматах xlsx и docx, а также появилась возможность локализации интерфейса на другие языки.

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании
безопасность

Для удобства управления добавлены пользовательские папки внутри карточек контрагентов и сделок, что позволяет вручную организовать документы помимо автоматического распределения с помощью смарт-папок.

Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM: «Современный и удобный интерфейс позволит пользователям лучше ориентироваться в системе. Новые функции помогут систематизировать хранение и управление клиентскими документами организации и упростят процедуру формирования подборок документов для контролирующих органов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

ИТ-шники жестко раскритиковали в российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

Xiaomi убила целую индустрию и оставила свои смартфоны без главной фичи, сделавшей их знаменитыми. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще