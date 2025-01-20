«LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами

LDM (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) объявляет о выходе новой версии «LDM.Клиентское досье» 1.2. Это коробочное решение, представляющее собой единую базу клиентских документов всех продуктовых направлений финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В новой версии обновлен интерфейс и добавлен ряд новых функций, среди которых массовая загрузка документов, возможность прикреплять, просматривать и скачивать электронные подписи для файлов в карточке документов; функция копирования прямых ссылок на документы; усовершенствованный процесс выгрузки наборов документов в контролирующие органы.

«LDM.Клиентское досье» 1.2 также предоставляет возможности для проверки комплектности досье, которые настраиваются в зависимости от вида сделки и контрагента-клиента. Реализована выгрузка реестра документов в форматах xlsx и docx, а также появилась возможность локализации интерфейса на другие языки.

Для удобства управления добавлены пользовательские папки внутри карточек контрагентов и сделок, что позволяет вручную организовать документы помимо автоматического распределения с помощью смарт-папок.

Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM: «Современный и удобный интерфейс позволит пользователям лучше ориентироваться в системе. Новые функции помогут систематизировать хранение и управление клиентскими документами организации и упростят процедуру формирования подборок документов для контролирующих органов».