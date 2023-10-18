В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов

17 октября 2023 г. НИУ «МЭИ» и ООО «Центральный институт современного проектирования» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и технический директор компании «Центральный институт современного проектирования» Павел Ерошкин. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ».

Целью соглашения является открытие нового профиля подготовки бакалавров «Энергообеспечение и инженерные системы зданий и сооружений» на базе института энергоэффективности и водородных технологий, а также практико-ориентированное обучение и стажировки студентов в компании.

«BIM-технологии — одно из наиболее востребованных направлений сегодня. НИУ «МЭИ», как вуз, готовящий современных высококвалифицированных специалистов, на постоянной основе внедряет новые технологии в процесс обучения, именно поэтому сотрудничество с ООО «Центральный институт современного проектирования» является для нас уникальной возможностью усовершенствовать и расширить программу обучения будущих инженеров», — сказал о сотрудничестве первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому бизнес-коммуникации

«Центральный институт современного проектирования» — молодая прогрессивная команда профессионалов в области проектирования инженерных систем зданий и сооружений различного назначения с применением технологии информационного 3D-моделирования (BIM-технологии).

«В первую очередь, результатом нашего взаимодействия с НИУ «МЭИ» будет подготовка квалифицированных кадров, способных применять BIM-технологии в энергетической отрасли. Одним из путей развития данного сотрудничества является поиск наиболее интересных решений, программных продуктов, которые позволят повысить эффективность инженерных решений, а также изучение данного инструмента и его применение на конкретных объектах инфраструктуры», — сказал технический директор ООО «Центральный институт современного проектирования» Павел Ерошкин.