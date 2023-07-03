Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии

ГК «РТК-Солар» выпустила новую версию платформы управления доступом (IdM/IGA) Solar inRights 3.2. В новой версии пользовательский интерфейс переведен на прогрессивную технологию Vue.js, которая является импортонезависимой. Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком».

При разработке интерфейса решения больше не используется лицензируемое стороннее ПО. Также в новой версии доработан модуль управления конфликтами полномочий (SoD) и проведен ряд улучшений по функциональности системы на основании запросов текущих заказчиков.

Переход на новый фронтенд-фреймворк Vue.js позволил повысить эффективность доработки пользовательского интерфейса Solar inRights в соответствии с пожеланиями конкретного заказчика. Раньше для создания интерфейса использовалась библиотека JavaScript – Ext.js, у которой помимо обязательного лицензирования, есть еще ряд ограничений, связанных с функциональностью, поэтому требовалось вручную дорабатывать и добавлять необходимый инструментарий. Благодаря переходу на Vue.js и обновление архитектуры новая фронтенд-часть Solar inRights стала динамически конфигурируемым инструментом, который адаптируется под пользователя, легко масштабируется и позволяет настраивать и развивать пользовательский интерфейс как для стационарных компьютеров, так и для мобильных устройств.

Большое количество новых компонентов, разработанных с помощью Vue.js, позволяет настроить интерфейс продукта по индивидуальным пожеланиям заказчика без дополнительных трудозатрат. Также компоненты Vue.js требуют меньше вычислительных мощностей, снижая требования к аппаратному обеспечению, на котором работает ПО.

Кроме Vue.js, к важным технологическим новшествам в новой версии Solar inRights относится переход к Standalone-установке продукта. Раньше при установке системы в инфраструктуре заказчика обязательно использовался контейнер сервлетов Apache Tomcat. Теперь решение является самостоятельным, что позволяет ускорить его установку и конфигурирование при внедрении в компаниях.

В части функциональных улучшений в новой версии платформы Solar inRights можно отметить значительное развитие модуля управления конфликтами полномочий (SoD). Этот востребованный на рынке компонент системы был дополнен новыми сценариями автоматизированного контроля прав доступа пользователей. Теперь управление конфликтами реализовано не только на уровне заявок, но и появилась возможность управлять жизненным циклом конфликта полномочий, что позволяет работать с конфликтом отдельно. Это необходимо в ситуациях, когда по объективным причинам невозможно избежать конфликта полномочий: отпуска, экстренное отсутствие по болезни, незакрытые вакансии и просто срочная необходимость выполнить те или иные функции. Если права необходимы, то конфликты полномочий создаются и используются в логике системы, ими можно управлять, контролируя возникающие риски дополнительными мерами. Также реализованы новые и переработаны текущие интерфейсы модуля. При оформлении заявки пользователи и согласующие будут предупреждены о возникновении конфликта и смогут принять решение по данной ситуации: проводить проверку и оценку, дополнять заявку дополнительной информацией/документами, запрашивать уточнение у заявителя и т. д.

В новой версии Solar inRights стало удобнее работать с различными отчетными формами. В частности, появилась возможность оформить подписку на получение актуальных отчетов. Пользователь может указать необходимые параметры подписки, посмотреть, какие подписки он уже сформировал ранее, отредактировать или отменить их, если они стали для него неактуальными. Кроме того, увеличена производительность системы при работе с большим количеством запросов, а также добавлены новые возможности по фильтрации объектов на пользовательских формах.

Современная IGA-система Solar inRights помогает выстроить на предприятии удобные и эффективные процедуры исполнения регламентов, а также профилактику и расследование инцидентов ИБ в части управления правами доступа. Платформа сертифицирована ФСТЭК России и внесена в Единый реестр отечественного ПО.

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«РТК-Солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, систему управления доступом Solar inRights, контроль привилегированных пользователей Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW и систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — более 1,6 тыс. специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.