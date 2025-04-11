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Bell Integrator реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов. В рамках договора специалисты компании перевели систему ДБО заказчика с PL/SQL и СУБД Oracle на PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Целью банка был отказ от использования проприетарного программного обеспечения западных вендоров и переход к более гибкой и масштабируемой микросервисной архитектуре. Существующая система демонстрировала низкую производительность и ограниченные возможности горизонтального масштабирования, что тормозило развитие бизнеса. Кроме того, требовалась интеграция с корпоративным технологическим стеком банка.

Специалисты Bell Integrator провели работу по переносу бизнес-логики, ранее реализованной в хранимых процедурах Oracle на PL/SQL, на целевой стек технологий: Java, Spring, Hibernate. Выбор был обусловлен применением этих технологий в других продуктах банка, их соответствием требованиям импортозамещения и возможностью реализации микросервисной архитектуры. В процессе переноса код был разбит на микросервисы, что позволило повысить его модульность, упростить разработку и внедрение изменений, а также обеспечить независимое масштабирование отдельных компонентов.

В рамках проекта команда Bell Integrator разработала для заказчика собственные решения, включая универсальный архетип для микросервисов и стандартные наборы спецификаций, упрощающие реализацию типовых запросов. Это ускорило процесс разработки и повысило ее эффективность. Еще одной особенностью проекта стало использование паттерна Strangler, который позволил переводить функциональность на новый стек технологий постепенно, без остановки работы существующей системы. В общей сложности было переведено около 80 микросервисов.

Реализация проекта позволила банку не только избежать рисков и штрафов, связанных с использованием зарубежных программных продуктов, но и значительно улучшить нагрузочные характеристики системы.

«Проект стал важным шагом к технологической независимости нашего заказчика. Мы помогли освободиться от ограничений проприетарного ПО и создали фундамент для перехода к современной и динамичной микросервисной архитектуре. Предыдущая система ДБО плохо масштабировалась, сдерживая развитие бизнеса. Благодаря работе нашей компании теперь у банка есть надежная, современная база для дальнейшего роста», – отметил Александр Тарасенко, директор по разработке Bell Integrator.

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