Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

SpaceWeb расширил почтовые сервисы

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил возможности почтовых сервисов и увеличил место под почту до 100 ГБ. На выбор клиентам будет доступна новая тарифная линейка с объемом хранения данных до 10, 50 и 100 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Электронная почта на домене включает в себя неограниченное количество доменов и почтовых ящиков, защиту от спама и вирусов и круглосуточную техподдержку. Для удобства работы с почтой веб-мастера могут использовать почтовый веб-интерфейс SpaceWeb или установить любой другой удобный почтовый клиент.

«Мы решили увеличить место под почту под запросы наших пользователей. Электронная почта это важная составляющая коммуникации сотрудников в любом ИТ-проекте, поэтому мы стремимся регулярно обновлять наши сервисы и отвечать потребностям клиентов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов

У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153