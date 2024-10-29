Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы

За девять месяцев 2024 г. число пользователей российских почтовых сервисов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 г. в целом значительно вырос. По сравнению с январем-сентябрем 2023 г. число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%.

Самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей, но их активность при этом снизилась (-10% по сравнению с 2023 г.). Второе место в топе занимает «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность на 10%. Тройку лидеров замыкает «Почта Mail», показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в четыре раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

А главным проигравшим является Outlook. Сервис потерял как пользователей, так и их трафик (-12% и -59% соответственно).

Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 до 69% в 2024 г..

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры
Импортонезависимость

Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. С 2025 г. вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Первоначально данная мера планировалась к введению в конце 2023 г., но затем срок был перенесен на год. Однако уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя. Кроме того, определенное влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре 2024 г. о возможном запрете на создание новых аккаунтов со стороны Google.

На фоне подобных сообщений российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

Почтовыми сервисами пользуются в основном люди от 26 до 45 лет (60% всей аудитории). Они же активнее всего переходят на российские приложения — 61% новых пользователей отечественных ящиков. При этом выбор сервиса нередко зависит от возраста: молодежь (14-25 лет) все еще предпочитает Gmail, а абоненты старше 56 лет — «Яндекс Почту».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

ИТ-системы российских судов восстановлены после гигантского сбоя. Но лишь частично

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: