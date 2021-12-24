Вышло четвертое поколение систем OSS компании «ГИСвер Интегро»

Компания «ГИСвер Интегро» выпустила в ноябре 2021 г. новое, четвертое поколение системы непрерывного контроля производительности сети и качества предоставляемых услуг OSS TORUS. Новое поколение OSS TORUS демонстрирует актуальные тренды развития телекоммуникационных Performance Management систем, такие как использование искусственного интеллекта и машинного обучения, поддержка оборудования и сервисов 5G и IoT. Об этом CNews сообщили представители «ГИСвер Интегро».

Ключевые отличия TORUS 4.0 от предыдущего поколения системы:

1. Дашборды обеспечивают экспресс-анализ состояния сети и оперативный мониторинг всех необходимых показателей на больших экранах, руководителям предоставляют отчетность в режиме онлайн.

2. Улучшения UI и UX, такие как быстрая фильтрация, быстрые интерактивные графики, гибкая настройка стилей отображения данных значительно ускоряют работу с системой.

3. Поддержка оборудования 5G и IoT устройств дает возможность развивать сети нового поколения и контролировать большое число мелких устройств, в том числе на картах.

4. Мульти-источники (Multisource) и приведение данных к единому времени (Timezone) позволяют быстро «склеивать» в один запрос данные разного типа (разные подсистемы, уровни агрегации, объекты и так далее) и создавать кросс-технологичные индикаторы (например, сравнение трафика на RAN и TN), индикаторы изменения значений относительно прошлых периодов, стоить тренды. Тем самым оператору связи открываются новые возможности по анализу сетевой статистики и автоматизации формирования отчетности.

OSS TORUS

Также, сейчас в разработке находятся:

Кластера – агрегация произвольных наборов данных «на лету», которая дополнит возможности по анализу и формированию отчетности, а также расширит функционал работы с IoT.

Умная аналитика на основе ИИ – построение корреляций между независимыми событиями, автоматическая настройка порогов для аварий, прогнозирование событий на сети. Это позволит оператору связи максимально оперативно реагировать на проблемы и предотвращать их возникновение в будущем.

Для внедрения нового поколения системы не требуется расширять инфраструктуру дополнительными вычислительными мощностями или дисковыми пространствами.

TORUS 4.0 представлен компании Tele2, функционал нового поколения системы уже используется сотрудниками компании для решения новых задач. Внедрение нового функционала позволит компании Tele2 быстрее реагировать на изменения, возникающие в процессе эксплуатации сети, а также планировать и запускать сети 5G.

По классификации TMForum, TORUS может быть отнесена к классу Resource Performance Management, Service Performance Management и Service Quality Monitoring с элементами Inventory, Reporting & Analysis и Alarming & Monitoring.