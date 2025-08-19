Ученые МГУ разработали инструмент для оценки робастности мультимодальных больших языковых моделей

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программный комплекс для тестирования робастности мультимодальных больших языковых моделей (MLLMs). Эти модели, обрабатывающие как текстовую, так и визуальную информацию, находят широкое применение в виртуальных ассистентах и интеллектуальных поисковых системах. Однако по мере роста их популярности увеличивается и риск появления уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Инструмент, созданный специалистами факультета ВМК МГУ, предназначен для оценки робастности MLLMs к визуальным атакам — незаметным для человека изменениям изображений, способным вызвать некорректное поведение модели. В ходе экспериментов анализировалась реакция моделей на различные виды искажений, вносимых исключительно во входные визуальные данные. Эксперименты включали как целевые атаки, направленные на принуждение модели к выдаче конкретного ошибочного результата, так и нецелевые, вызывающие общее ухудшение качества генерации без заранее заданного результата. Искажения вносились в участки изображения, играющие ключевую роль в формировании ответа модели, что позволило оценить ее чувствительность к малым визуальным изменениям.

«Состязательные атаки на мультимодальные модели — реальная угроза. Например, небольшой элемент на одежде может сделать человека незаметным для алгоритма видеонаблюдения, а незначительное изменение изображения — полностью изменить смысл сгенерированного текста», — сказала Юлия Задорожная, одна из авторов исследования, магистрант кафедры информационной безопасности ВМК МГУ.

Исследование было сосредоточено на трех ключевых задачах обработки мультимодальных данных: генерация описания изображения (image captioning); локализация объектов по текстовому описанию (referring expression comprehension); ответы на вопросы по изображению (visual question answering).

Для тестирования были использованы популярные в исследовательском сообществе датасеты — COCO, Flickr30k и VQAv2, а также соответствующие задачам метрики (BLEU-4, CIDEr, IoU, VQA-Accuracy), позволяющие количественно оценить точность работы моделей до и после воздействия атак.

«Уязвимости в MLLM могут привести к реальным последствиям — от сравнительно безобидных, таких как некорректное описание изображений, до угроз утечки данных и эскалации привилегий. Это наиболее опасно для систем, принимающих решения», — сказал Булат Нутфуллин, аспирант кафедры информационной безопасности ВМК МГУ.

Созданный инструмент обладает модульной архитектурой, поддерживает переносимость между различными вычислительными средами, и позволяет автоматизировать многие аспекты тестирования. Он превосходит аналоги по количеству реализованных сложных атак и представляет собой ценный ресурс для разработчиков и специалистов по информационной безопасности, стремящихся оценить защищенность ИИ-системы от потенциальных угроз.

«Состязательная робастность — горячая тема исследований в области безопасности ИИ. Постоянно появляются новые методы атак, как и новые модели. Эксперименты показали, что современные модели все еще уязвимы, причем различия между отдельными популярными моделями достигают десятков процентов по классическим метрикам», — сказал руководитель исследования Леонид Дмитриев, ведущий программист лаборатории открытых информационных технологий ВМК МГУ.

Исходный код разработанного программного комплекса будет выложен в открытый доступ.