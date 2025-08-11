Речевая аналитика от BSS стала умнее: ИИ теперь не просто анализирует — он предсказывает и советует

В новой версии речевой аналитики от BSS появился специальный инструмент ИИ-аналитики — «Инсайт-режим». Он позволяет с помощью свободного промпта для LLM (большой языковой модели) быстро выявить ключевые тренды, инсайты, проблемные зоны и даже получить некоторые прогнозы от модели по собранной пользователем выборке диалогов. Новый режим поддерживает запросы пользователей в свободной форме, не требуя придерживаться заранее встроенных промптов. Например, можно попросить LLM составить прогноз уровня CSI (индекс удовлетворенности клиента) на следующий месяц, рассчитать вероятность обращений клиентов по определенным вопросам и многое другое. После получения ответов от модели пользователи могут более детально разобрать конкретные диалоги с помощью другого режима работы с LLM (ИИ-аналитика на уровне каждого диалога) или используя другие инструменты Речевой аналитики. Об этом CNews сообщили представители

Интересующую выборку для «Инсайт-режима» можно собрать в системе речевой аналитики с помощью любых фильтров. Максимальный размер выборки — до 500 диалогов (может варьироваться в зависимости от выбранной модели LLM и длины диалогов проекта).

Помимо нововведений в обработке диалогов, новая версия речевой аналитики предлагает улучшенную интерактивность визуальных элементов интерфейса. Теперь большинство графиков являются кликабельными. При клике по любой секции диаграммы система мгновенно отфильтрует соответствующие диалоги, а другие графики перестроятся, отражая текущую выборку.

Стало доступно сквозное взаимодействие между несколькими графиками. Щелчок по одному элементу влияет на всю систему отображаемых данных, а повторный — закрепляет результат первого выбора. Пользователи могут дополнительно зафиксировать любое значение на графике кнопкой, сохраняя стабильное положение нужных элементов даже при дальнейших действиях с системой.

Реализована новая функция мульти-выбора во всех инструментах системы, от маркеров до LLM-задач. Она упрощает управление правами пользователей, которые теперь можно назначать сразу множеству объектов одновременно.

«Обновление речевой аналитики повышает продуктивность и точность анализа диалогов с клиентами. Новый инструмент ИИ-аналитики позволяет специалистам глубже изучать обращения клиентов и выявлять скрытые закономерности, влияющие на качество и эффективность обслуживания», — сказала Анна Ивлева, Product Owner системы «Речевая аналитика».

Также Анна отметила, что в новой версии уделено внимание пользовательским интерфейсам и удобству работы с результатами анализа.

«Одним из самых ожидаемых нашими заказчиками новшеств стала возможность настройки ранжирования. Она позволяет выводить на экраны различных графиков лишь начало или конец списка, формируя таким образом рейтинги операторов, показателей эффективности и других метрик. Также были значительно расширены возможности кастомизации визуализаций: мы провели большую работу, чтобы дать пользователям максимальную гибкость в настройке внешнего вида диаграмм и существенно усовершенствовать интерактивные механики для более плавного анализа данных», — сказала Анна Ивлева.