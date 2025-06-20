ИИ-асисстент Mymeet.ai внедрил новую LLM-модель

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai внедрила новую языковую модель, которая используется для построения ИИ-отчетов, работы ИИ-чата и автоматического выделения задач. В основе модели лежит новая архитектура промптов ко всем типам отчетов. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Теперь новая языковая модель на основе обновленных алгоритмов научилась распознавать нерелевантные или малоинформативные фрагменты текста за счет анализа контекста и семантической фильтрации. Количество ключевых выводов при анализе текста в среднем увеличилось с двух до четырех. Модель стала лучше выделять темы встреч, делать структуру итоговых документов логичнее и формировать более тонкие инсайты, анализируя намеки, предположения и сомнения участников онлайн-звонков.

В основе LLM-модели — многоуровневая архитектура, в которой классические алгоритмы и нейросеть работают работают слаженно: сначала система очищает и структурирует сырой текст встречи, а затем ИИ берёт на себя смысловую нагрузку — выявляет ключевые темы, формулирует задачи и вытаскивает инсайты, которые могли бы остаться между строк.

«С переходом на новую модель значительно улучшилась ИИ-аналитика, теперь отчеты лучше отражают суть встреч, дают больше конкретики и полезных деталей. Это особенно важно для команд, которые регулярно полагаются на искусственный интеллект в своей повседневной работе», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.