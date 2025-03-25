Bell Integrator разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод»

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала новую платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод». Предлагаемое решение с помощью больших языковых моделей (LLM) автоматизирует рутинные операции аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Алькод» упрощает и ускоряет работу практических любых специалистов предприятия за счет автоматизации выполнения различных операций на базе LLM. Решение включает в себя набор инструментов (модулей), которые могут использоваться как все вместе, так и частично. Оно реализует механизм RAG (retrieval augmented generation), позволяющий большим языковым моделям использовать для ответов не только данные, на которых проходило обучение нейросетей, но и уникальные данные заказчика/пользователя. В сочетании с возможностью полноценного безопасного использования локальных LLM последних моделей, такой подход позволяет расширить сферу применения больших языковых моделей на предприятии.

С помощью «Алькода» упрощается множество рутинных задач при разработке ПО – от генерации кода, его конвертации с одной технологии на другую и написания технической документации до создания наборов тестовых данных и текст-кейсов и инструкций по эксплуатации и руководств для пользователей.

При этом использовать платформу для выполнения повседневных рабочих задач могут не только технические сотрудники компании-заказчика. Для работы с «Алькод» не нужны специальные навыки, любой специалист, который хочет делегировать нейросети часть своих задач, может использовать этот инструмент для улучшения продуктивности своей работы и повышения производительности. Функционал платформы может быть применен в работе HR-специалистов (генерация требований к кандидатам, проверка соответствия резюме, подготовка чек-листов для опросов), юристов (оформление шаблонов документов или тендерной документации) и маркетологов (подготовка презентационных материалов, аналитика, создание маркетинговых текстов).

«В условиях растущего интереса к ИИ платформа «Алькод» имеет все шансы стать крайне востребованной у многих заказчиков. Пока на российском рынке мало аналогичных разработок со столь широким функционалом и возможностями, и нет признанного продукта-лидера – мы постараемся занять это место. Несмотря на то, что решение уже вполне рабочее, тем не менее Bell Integrator нацелен на развитие платформы и наполнение ее качественными промптами и скриптами, что позволит автоматизировать еще больше типовых операций в процессе создания ПО. Мы также планируем расширять функциональность нашего решения, в том числе в части безопасности его использования и интеграции со сторонними продуктами, которые используются у заказчика», – отметил Александр Кузнецов, руководитель центра разработки Bell Integrator.