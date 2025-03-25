Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала платформу автоматизации создания программного обеспечения на базе искусственного интеллекта «Алькод». Предлагаемое решение с помощью больших языковых моделей (LLM) автоматизирует рутинные операции аналитиков, разработчиков и тестировщиков.

«Алькод» упрощает и ускоряет работу практических любых специалистов предприятия за счет автоматизации выполнения различных операций на базе LLM. Решение включает в себя набор инструментов (модулей), которые могут использоваться как все вместе, так и частично. Оно реализует механизм RAG (retrieval augmented generation), позволяющий большим языковым моделям использовать для ответов не только данные, на которых проходило обучение нейросетей, но и уникальные данные заказчика/пользователя.