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Платформа Cloudlink усилила функциональность для управления SDN в zVirt и контроля над выдачей ИТ-ресурсов

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink 1.40. В новой версии добавлена возможность работы с программно-определяемыми сетями (SDN) на платформе виртуализации zVirt, а также механизм согласования заказов и раздел «История операций», которые делают прозрачным весь жизненный цикл ресурсов — от запроса до вывода из эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В Cloudlink 1.40 появился отдельный раздел «Сети». Расширен справочник сегментов сети — теперь через него можно управлять как SDN, так и внешними сетями. При заказе виртуальных машин на платформе zVirt добавлена возможность подключать до пяти дополнительных сетевых интерфейсов и выбирать SDN-сегменты. На детальной странице заказа в Пользовательском портале появилась возможность просматривать список сетевых портов виртуальных машин, созданных в SDN-сетях.

Для компаний эти обновления означают более гибкое и прозрачное управление виртуальной сетевой инфраструктурой. Администраторы могут тонко настраивать сетевые политики, легко масштабировать среду и видеть полную картину сетевых подключений.

В Cloudlink также усилили блок функциональности, связанный с контролем над выдачей инфраструктурных ресурсов. На Пользовательском портале реализовали механизм согласования заказов с возможностью их подтверждения и отмены, а также добавили раздел «История операций», где отображаются все действия по созданию, изменению и удалению ресурсов, включая операции, выполняемые через графы. В крупных компаниях, где инфраструктурой пользуются сотни инженеров из разных команд, это помогает соблюдать внутренние регламенты и исключает ситуации, когда ресурсы выделяются бесконтрольно.

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Среди других обновлений версии 1.40 — возможность управления созданием, редактированием и удалением наборов шасси с возможностью просмотра подробной информации о созданных экземплярах, поддержка доступа к консоли виртуальных машин, развернутых на платформе VMware, и новые сервисы Tag Manager, SDN Manager и Request Manager в составе дистрибутива.

«Реализация управления SDN — это крупный архитектурный и технологический шаг с точки зрения интеграции zVirt и Cloudlink. Она расширяет возможности частного облака для организаций, которые внедряют zVirt SDN, предоставляя дополнительные инструменты для того, чтобы пользователи могли не только самостоятельно заказывать себе виртуальные машины, но и создавать виртуальные сети. Важно, что эта функциональность теперь доступна из пользовательского портала, что упрощает администрирование системы. В то же время механизм согласования заказов и возможность видеть историю операций усиливает контроль над потреблением мощностей. В результате еще более тесная интеграция zVirt и Cloudlink дает возможности для такого же простого и контролируемого создания виртуальных ресурсов, как в публичных облаках», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

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