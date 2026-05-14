Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО Облака
|

Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более удобной и прозрачной. Об этом CNews сообщил представить Orion soft.

Значимым обновлением в части защиты инфраструктуры стала поддержка выгрузки событий безопасности в формате CEF для интеграции с внешними SIEM-системами. Используя решения в связке, ИБ-специалисты могут мониторить данные о событиях в платформе управления облачной инфраструктурой, оперативно получать полную историю логов для расследования инцидентов. Обновление позволяет подключать к Cloudlink практически любую внешнюю SIEM-систему без сложных доработок на стороне заказчика.

В части управления доступами разработчики добавили в систему две новые функции — управление группами пользователей, а также синхронизацию групп пользователей между LDAP-решениями заказчиков и Cloudlink. Обновления позволяют автоматизировать выдачу и отзыв доступов, в том числе групповых, в соответствии с ролевой моделью. В результате при росте количества команд и масштабировании инфраструктуры администрирование остается простым, снижается риск утечки чувствительных данных из-за ошибок в распределении доступов.

«Доработки по интеграции с SIEM-системами делают Cloudlink источником оперативной и подробной информации для контроля безопасности в ИТ-контуре. Это помогает заказчикам выполнять требования регуляторов и выстраивать комплексную защиту инфраструктуры. Возможности по автоматизации управления доступами в свою очередь облегчают работу Enterprise-компаний, где назначение доступов вручную становится ресурсозатратной рутиной», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

Управление облачной инфраструктурой через Cloudlink также упростили, переработав страницу подключения платформ виртуализации. Изменения в UI делают управление более логичным и понятным, позволяют администраторам оперативно вносить необходимые изменения. Например, теперь можно мгновенно менять настройки подключения прямо в веб-интерфейсе, количество критических инцидентов видно прямо на странице подключения, и со страницы подключенных платформ можно по клику перейти к полному списку алертов. Также прямо на страницу подключения добавили возможность задавать параметры биллинга — там можно указать сумму и процент затрат от общего бюджета, при достижении которого заказчик получит уведомление.

Также разработчик продолжил развивать в Cloudlink поддержку Terraform, упростил действия с тарифными классами, добавил возможность управления DNS-зонами прямо в контрольной панели и обеспечил централизованное управление уведомлениями о событиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В России создана платформа идентификации БПЛА

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290