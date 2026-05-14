Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более удобной и прозрачной. Об этом CNews сообщил представить Orion soft.

Значимым обновлением в части защиты инфраструктуры стала поддержка выгрузки событий безопасности в формате CEF для интеграции с внешними SIEM-системами. Используя решения в связке, ИБ-специалисты могут мониторить данные о событиях в платформе управления облачной инфраструктурой, оперативно получать полную историю логов для расследования инцидентов. Обновление позволяет подключать к Cloudlink практически любую внешнюю SIEM-систему без сложных доработок на стороне заказчика.

В части управления доступами разработчики добавили в систему две новые функции — управление группами пользователей, а также синхронизацию групп пользователей между LDAP-решениями заказчиков и Cloudlink. Обновления позволяют автоматизировать выдачу и отзыв доступов, в том числе групповых, в соответствии с ролевой моделью. В результате при росте количества команд и масштабировании инфраструктуры администрирование остается простым, снижается риск утечки чувствительных данных из-за ошибок в распределении доступов.

«Доработки по интеграции с SIEM-системами делают Cloudlink источником оперативной и подробной информации для контроля безопасности в ИТ-контуре. Это помогает заказчикам выполнять требования регуляторов и выстраивать комплексную защиту инфраструктуры. Возможности по автоматизации управления доступами в свою очередь облегчают работу Enterprise-компаний, где назначение доступов вручную становится ресурсозатратной рутиной», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

Управление облачной инфраструктурой через Cloudlink также упростили, переработав страницу подключения платформ виртуализации. Изменения в UI делают управление более логичным и понятным, позволяют администраторам оперативно вносить необходимые изменения. Например, теперь можно мгновенно менять настройки подключения прямо в веб-интерфейсе, количество критических инцидентов видно прямо на странице подключения, и со страницы подключенных платформ можно по клику перейти к полному списку алертов. Также прямо на страницу подключения добавили возможность задавать параметры биллинга — там можно указать сумму и процент затрат от общего бюджета, при достижении которого заказчик получит уведомление.

Также разработчик продолжил развивать в Cloudlink поддержку Terraform, упростил действия с тарифными классами, добавил возможность управления DNS-зонами прямо в контрольной панели и обеспечил централизованное управление уведомлениями о событиях.