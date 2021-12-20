Райффайзенбанк подключил оплату по кассовой платежной ссылке СБП

Райффайзенбанк впервые на рынке реализовал новый сценарий оплаты по кассовой платежной ссылке, объединяющей преимущества статического и динамического QR-кодов Системы быстрых платежей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Теперь компании достаточно распечатать статический QR-код со ссылкой, по которой по факту покупки будет формироваться необходимая платежная информация. Бизнесу больше не нужно инвестировать в устройства для отображения динамического QR-кода или создавать ссылки и распечатывать QR-код для каждого товара по отдельности. Разработку проекта вместе с Райффайзенбанком провела команда «Интелл-систем», создатель учётной программы для аптек «М-аптека Style».

Первым клиентом, который воспользовался новым сервисом, стала аптечная сеть «Целитель», которая внедрила новый способ оплаты в первой аптеке в Московской области.

«Мы рады предоставить клиентам возможность расплачиваться за покупки быстро, удобно и максимально гигиенично, что особенно важно в непростой эпидемиологический период, – сказал Игорь Тавровский, заместитель генерального директора аптечной сети «Целитель». – Использование кассовой платежной ссылки – действительно простой инструмент, внедрение которого не требует долгой и сложной интеграции, при этом клиенты могут оценить результат мгновенно».

Торговые точки могут самостоятельно назначать сумму покупки для оплаты по статическим QR-кодам, напечатанным на обычной бумаге, наклейке или отображенным на других носителях.

Кассовая система магазина через банк-эквайер передаёт в Систему быстрых платежей соответствующую сумму под конкретную покупку. Клиент просто сканирует статический QR-код и видит в мобильном приложении своего банка стоимость своей конкретной покупки, так как его банк также получает сумму через запрос к СБП.

Таким образом, магазину достаточно один раз разместить QR-код на удобной ему поверхности. Сканируя его, клиенты смогут расплачиваться за разные товары и услуги, при этом им не требуется самостоятельно вводить сумму своей покупки перед оплатой. Нововведение даёт бизнесу больше возможностей как с экономической, так и с технологической точки зрения – кому-то этот сценарий позволяет отказаться от экранов на кассах, и магазин просто может распечатать QR-код на бумаге или наклейке. Для провайдеров кассовых решений подключение систем к API Райффайзенбанка позволит более гибко использовать оплату по QR-коду в предлагаемых решениях.

«Мы видим большие перспективы в развитии платежных инструментов, доступных в рамках Системы быстрых платежей. Кассовая ссылка, объединяя преимущества динамического и статического QR-кодов, дает бизнесу максимальную гибкость и комфортный клиентский путь, а также возможность сэкономить на покупке дополнительного оборудования для эквайринга. Сейчас мы ведем активную работу с ИТ-партнерами и интеграторами и уже работаем над тем, чтобы сделать этот сервис доступным всем нашим клиентам», – сказала Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микробизнеса.

«Доля безналичных платежей растет с каждым годом и уже достигает 60% в аптечном бизнесе. Поэтому мы рады предложить аптекам дополнительный способ оплаты на кассе, который позволит значительно сэкономить на комиссии, в реалиях снижения маржинальности аптечного бизнеса и повышения конкуренции», – отметил Дмитрий Мельников, менеджер по развитию бизнеса «Интелл-систем».