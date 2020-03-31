Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Росстандарт опубликовал два новых ГОСТа, нормирующих проектирование и обслуживание инженерной инфраструктуры дата-центров на территории Российской Федерации. Новые стандарты начнут действовать с 1 августа 2020 года.

Стандартизация инженерной инфраструктуры

В России с 1 августа 2020 г. вводятся в действие два новых национальных стандарта, устанавливающих нормы создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОДов. Соответствующие стандарты ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» опубликованы на официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как указано в описании документов, новые стандарты подготовлены НКО «Ассоциация участников отрасли центров обработки данных», были внесены на рассмотрение техническим комитетом ТК 120 «Центры обработки данных», утверждены и введены в действие приказами Росстандарта №67-ст и №68-ст соответственно.

Действие стандартов распространяется на ЦОДы любого назначения любых организаций, действующих на территории Российской Федерации. Стандарты могут применяться как самостоятельно, так и совместно с другими стандартами группы ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000, ГОСТ 18322, отмечается в описании новых стандартов.

ГОСТ Р 58811-2020

Новый стандарт «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» (ГОСТ Р 58811-2020), представленный 20-страничным описанием, определяет создание инженерной инфраструктуры (ИИ) ЦОДа как часть общего процесса строительства или реконструкции объектов капстроительства для размещения дата-центров.

dc1.jpg

Стандартизация инженерной инфраструктуры ЦОДов

Стандарт описывает терминологию, применяемую в документации и в процессе создания ИИ ЦОДов, вводит нормы по стадиям и этапам таких работ, нормирует порядок и очередность их исполнения, определяет перечень участников каждого этапа работ и возлагаемые на них обязанности.

Общими для всех проектов создания ИИ ЦОД являются стадии предпроектного обследования, создания и утверждения технической концепции и технического задания, разработки проектной документации, включая задания по проектированию в смежных частях проекта.

Далее следует стадия реализации проекта – в том числе, поставка оборудования и материалов, монтаж, пусконаладочные работы и подготовка к запуску ИИ ЦОД. Стадия испытаний включает этапы предварительного, опытного и комплексных приемочных испытаний. Финальная стадия эксплуатации подразумевает гарантийное, пост-гарантийное и сервисное обслуживание объекта.

ГОСТ Р 58812-2020

Стандарт «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» (ГОСТ Р 58812-2020), представленный 36-страничным документом, имеет отношение к провайдерам сервисов по эксплуатации ЦОДов, потребителям сервисов дата-центров и корпоративным ИТ-департаментам, ответственным за эксплуатацию ЦОДов компании.

Стандарт также может служить основой для проведения независимой оценки и аттестации услуг и качества функционирования ИИ ЦОД; для демонстрации способности предоставления сервисов дата-центра в рамках требований заказчика; как руководство для эксплуатации и/или улучшения качества функционирования инженерной инфраструктуры ЦОД.

dc2.jpg
Процессы операционной модели эксплуатации ИИ ЦОД

Стандарт описывает требования к созданию организационной модели эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД, права и полномочия участников процессов, требования к их квалификации, а также взаимоотношения между ними.

Список процессов обслуживания ИИ ЦОД включает диспетчерское управление, управление текущей операционной деятельностью и техническим обслуживанием, управление ремонтами и жизненным циклом активов. Процессы взаимодействия включают управление взаимодействием с подрядчиками, отношениями с заказчиками и потребителями услуг, а также управление сервисными договорами. Контроль качества включает процессы мониторинга качества исполнения работ.

Процессы предоставления сервисов включают управление запросами и устранением отказов, управление проблемами с анализом причин и поиском корневых причин, а также управление конфигурациями, изменениями инженерной инфраструктуры и загрузкой мощностей.

Вопросы обслуживания оборудования включают регулярный мониторинг состояния объекта и критических параметров его функционирования, штатные и аварийные переключения нагрузки, регламентное регулирование параметров, конфигурирование для штатной работы, подключение и отключение нагрузки, а также монтаж и демонтаж оборудования, техобслуживание, ремонт и модернизацию.

В нормативы ГОСТа также внесены общие вопросы эксплуатации ЦОДов – от обеспечения чистоты и порядка до гарантирования безопасности объекта. Приведены требования по охране труда и защите информации, ресурсному обеспечению, кадровым, финансовым и другим вопросам.



Другие материалы рубрики

Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

За москвичами установят тотальную слежку на время карантина

Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках