«Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»

Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция предусмотрена в рамках выхода нового релиза — «1С:Itilium».

В конце декабря 2023 г. фирма «1С» официально объявила о выходе на рынок нового совместного с центром разработки «Деснол Софт» ESM-решения для автоматизации процессов управления сервисом — «1С:Itilium». Прототипом системы стал «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт». Это решение далеко не новичок на рынке ITSM и ESM России: система реализована на базе платформы «1С:Предприятие» и постоянно развивалась с 2006 г. согласно методологии ITIL. Сегодня в «Итилиум» работает более 1,5 тыс. компаний, среди которых такие компании как федеральная сеть «Дикси», Российский футбольный союз, «СберЛогистика», «Рико Рус», ГК «Гулливер», «Рив Гош» и др.

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О готовности миграции на новое решение в числе первых сообщили представители самой красивой бизнес-сферы. В частности, руководитель проекта по автоматизации управления услугами в «Рив Гош» Роман Иванов (ООО «Ароматех», входит в группу компаний «Рив Гош») отметил потенциал нового решения «1С:Itilium» в части создания объединенного центра обслуживания внутри компании. По его мнению, внедрение единой системы для оптимизации рабочих процессов повышает прозрачность процессов управления сервисом, скорость и качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности тех, кто ими пользуется. Кроме того, это обеспечивает эффективную совместную работу всех сотрудников сервисных служб, сокращает количество ошибок при решении задач и предоставляет руководству инструмент для принятия эффективных управленческих решений на основе точных данных.

«В будущем мы планируем миграцию с «Service Desk Итилиум» на новый программный продукт «1С:Itilium», а также интеграцию с веб-порталом «Итилиум» на «Битрикс24». Возможно, при реализации этих планов нам удастся перейти к использованию единого Service Desk для решения всех задач по принципу «одного окна», — сказал Роман Иванов. — Что касается изначального выбора «Итилиум» в качестве Service Desk, то нам было важно, что это динамично развивающийся продукт на отечественной платформе «1С:Предприятие», который позволяет организовать единый центр обслуживания. И еще один критерий, особенно важный для нас, это отличная команда технической и сервисной поддержки, которая всегда выручает в сложных ситуациях и помогает дорабатывать «Итилиум» под наши задачи».