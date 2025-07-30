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Коломенский БКК Булочно-кондитерский холдинг
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку 2
|16.09.2020
|Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки 1
Коломенский БКК и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 165 1
|Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 67 1
|1С 8616 1
|Naumen - Наумен 658 1
|Yandex - Яндекс 7941 1
|Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
|Орлов Алексей 21 1
|Шелехов Данил 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151440 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 1
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