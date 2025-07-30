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Коломенский БКК Булочно-кондитерский холдинг

Коломенский БКК - Булочно-кондитерский холдинг

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку 2
16.09.2020 Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Коломенский БКК и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 165 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 67 1
8616 1
Naumen - Наумен 658 1
Yandex - Яндекс 7941 1
Русагро Группа Компаний 314 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2691 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3803 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 793 1
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 580 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6119 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 476 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2533 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5920 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1353 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54286 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32558 1
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 47 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 270 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 615 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2360 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 47 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Microsoft Office 3862 1
Орлов Алексей 21 1
Шелехов Данил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151440 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7561 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3057 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5087 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 1
ETA - Estimated Time of Arrival - ожидаемое время прибытия 2 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
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