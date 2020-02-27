Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST

Международная инновационная серия турниров по CS: GO (BLAST) начала использовать билеты на основе блокчейна. Финал весенней серии BLAST Premier, пройдет с 17 по 21 июня в Москве и объединит тысячи фанатов и лучшие в мире команды по Counter Strike. Билеты на мероприятие будут доступны в приложении на основе блокчейна Ticketswallet от билетной экосистемы Ticketscloud.

Технологию блокчейна начали использовать организаторы крупнейших мировых событий. Например, УЕФА объявила, что продаст один миллионов билетов через систему на основе блокчейна на Евро-2020. Теперь очередь дошла до еще одного перспективного направления для блокчейна — киберспорта. По данным Nielsen, аудитория киберспорта в России по размеру в 2019 году перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжает расти в среднем на 20% ежегодно.

Смарт-билеты в приложении Ticketswallet нельзя подделать благодаря QR-коду, который меняется каждые 10 секунд. Зрители получают возможность безопасно перепродать или приобрести билет с рук, а также доступ в групповой чат мероприятия, подарки от организаторов и бонусный контент от артистов.

Аудитория турниров BLAST значительную часть времени проводит в интернете, общаясь в чатах Twitch и пабликах в социальных сетях. По каналам стримеров, где пользователи охотно отвечают на вопросы в комментариях и делятся опытом, заметно, как им важна интерактивность в коммуникации. В чате LAST Premier Sping Final Moscow фанаты уже обсуждают, как будут делать плакаты, предлагают сыграть пару партий в CS, а также планируют встретиться до начала шоу, чтобы сделать фото с одним из лучших в истории игроков в Counter Strike — Марсело coldzera Давидом.

«Продажи билетов на BLAST Spring Final Moscow только начались, а мы уже видим позитивное влияние чата на аудиторию. Фанаты общаются, играют вместе, получают любую нужную информацию в режиме онлайн. Кто знает, может быть, до проведения мероприятия мы соберем большой турнир по CS:GO среди участников этого чата», – сказал Марат Васильев, руководитель билетной программы Winstrike в России, компании, сопродюсера турниров BLAST в России и СНГ.

Ticketswallet — разработка билетной экосистемы Ticketscloud — появился на рынке меньше года назад. Подобных решений в России нет, а несколько заграничных аналогов не предоставляют весь технический функционал, например, чат внутри приложения.

Приложение Ticketswallet уже использовалось на более 90 ивентах: от фестиваля Signal и тура ATL до тусовок в Mutabor и концерта Славы КПСС. В сфере крупных международных киберспортивных турниров технологию применяют впервые.

В 2020 году общий призовой фонд всей серии BLAST составит 4,25 млн долларов. На финале в Москве восемь сильнейших в мире команд будут бороться за $750 000 призовых и путевку в главный турнир мировой серии с беспрецедентным призовым фондом в $1 500 000.