У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом

Winamp «открывается» публике

Winamp станет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой принадлежат права на мультимедийную программу.

Исходники крайне популярного в конце 1990-х – начале 2000-х гг. цифрового софтверного аудио- и видеопроигрывателя для платформы Microsoft Windows, станут доступны разработчикам по всему миру 24 сентября 2024 г. Они смогут принять непосредственное участие в работе над проектом.

Заинтересованным в помощи Winamp программистам компания предлагает заранее оставить свои контакты. Для этого нужно заполнить небольшую анкету на сайте продукта. Анкета содержит три поля, в которых нужно указать имя, фамилию и адрес электронной почты. На указанный адрес будет приходить вся информация, связанная с инициативой.

Мобильная версия останется проприетарной

В Llama Group не уточняют, на каких условиях будет распространяться код проекта после его публикации. Это может быть полностью свободная (по критериям Фонда свободного программного обеспечения FSF) лицензия, такая как GPL, или созданная компанией-разработчиком – например, запрещающая использование исходников в коммерческих целях.

В сообщении Llama Group подчеркивается, что курировать и определять вектор развития основной ветки проекта по-прежнему будет сама компания.

«Winamp останется владельцем программного обеспечения и будет принимать решение относительно нововведений, которые появятся в его официальной версии», – отмечает Александр Сабунджан (Alexander Saboundjian), главный исполнительный директор Winamp.

Стоит отметить, что инициатива затрагивает исключительно Windows-версию плеера. Сборки Winamp для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS, представленные в апреле 2024 г., останутся закрытыми и именно на их развитии сконцентрируется собственная команда разработчиков плеера.

«Это решение, которое порадует миллионы пользователей по всему миру. Наше внимание будет сосредоточено на новых мобильных плеерах и других платформах. Мы выпустим новый мобильный плеер в начале июля. Тем не менее мы не хотим забывать о десятках миллионов пользователей, которые используют это ПО в Windows и смогут извлечь выгоду из опыта и творчества тысяч разработчиков», – заявляет Сабунджан.

Вынужденное решение

Решение об открытии исходного кода могло быть принято руководством компании в связи с финансовыми трудностями, следует из переписки на официальном форуме Winamp при участии аккаунта администратора площадки, который называет себя сотрудником компании.

По его словам, в результате реорганизации, инициированной материнской структурой Winamp – Llama Group, часть сотрудников, занятых в разработке десктопной версии плеера, попала под сокращения штата. Работа над проектом была заморожена после релиза Winamp 5.9.2 в связи со сменой приоритетов – основное внимание теперь уделяется «современным веб- и мобильной платформе».

Ради сокращения расходов и выплаты накопившихся долгов Llama Group, помимо прекращения работы над десктопным Winamp, продала Shoutcast – ПО для организации потокового вещания цифрового аудио- и видеосигнала в Сеть.

Можно предположить, что в Llama Group сочли передачу исходного кода заброшенного проекта в руки сообщества более выгодным для себя сценарием с репутационной и финансовой точек зрения, нежели полное прекращение работы над ним до лучших времен.

Краткая история Winamp

У истоков Winamp, который в конце XX века приобрел культовый статус, стояли программисты Дмитрий Болдырев и Джастин Франкел (Justin Frankel). Разработка плеера началась в 1997 г., во времена студенчества его авторов. В 1998 г. Франкел основал компанию Nullsoft, которая и выпустила первую версию бесплатного плеера с поддержкой огромной количества аудиоформатов.

В 1999 г. Nullsoft была продана America Online (AOL) за $80 млн и впоследствии существовала как самостоятельная единица в составе подразделения AOL Music. К 2001 г. количество пользователей Winamp превысило 60 млн.

Именно в период развития Winamp под крылом AOL состоялся релиз третьей версии плеера, который был холодно принят аудиторией. В числе претензий к полностью переписанному с использованием нового фреймворка Winamp со стороны пользователей были «неповоротливость» и отсутствие обратной совместимости с подключаемыми модулями (плагинами) для более ранних версий плеера.

В 2003 г. вышла пятая версия Winamp, к которой публика была гораздо более благосклонной – переработанный плеер включал все преимущества второй и третьей веток, а вызывавшие недовольство пользователей недостатки программы были устранены.

В ноябре 2013 г. CNews писал о намерении AOL как можно быстрее избавиться от Winamp и продать его кому-нибудь другому. Разработка плеера была прекращена, версия 5.7 так и не увидела свет.

В январе 2014 г. сам Winamp и бренд Nullsoft были переданы бельгийской компании Radionomy, которая впоследствии сменила название на Llama Group. Сумму сделки стороны не разглашают, но, по данным TechCrunch, она могла составить от $5 млн до $10 млн.

После многолетнего затишья в октябре 2018 г. Radionomy объявила о намерении возобновить работу над проектом и выпустить Winamp 5.8 в 2019 г. При этом месяцем ранее в Сеть «утекла» обновленная с версии 5.666 до 5.8 сборка Winamp для Windows, в которой, к радости пользователей, была решена проблема совместимости с Windows 10.

В марте 2023 г. разработчики Winamp сообщили о том, что приложение будет перезапущено в формате музыкального стримингового сервиса на выгодных для музыкантов и слушателей условиях.