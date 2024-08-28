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UDV Group завершила пилотный проект по внедрению UDV SIEM в Индонезии

Разработчик UDV Group совместно с технологическим партнером TKMT (Tri Kreasi Mandiri Teknologi) успешно завершил пилотный проект по внедрению UDV SIEM в одной из государственных структур Индонезии.

UDV SIEM – это система сбора и корреляции событий безопасности в реальном времени, которая позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы. В системе предусмотрена 100-процентная защита от потерь данных при пиковых нагрузках и возможных сбоях, поэтому обеспечивается гарантированная обработка всех поступающих событии. Архитектура системы оптимизирована для применения в распределённых инфраструктурах.

«Сегодня UDV Group не ограничивается заказчиками из Российской Федерации и стран СНГ. Как известно, мировой рынок информационной безопасности ежегодно растет. Это сфера, которая идет рука об руку с информационными технологиями и поддерживает их устойчивое развитие с целью сделать жизнь государства, бизнеса и рядовых пользователей комфортнее и эффективнее. Поэтому мы начали активное продвижение своих продуктов и услуг на международной арене. Стоит отметить, что Россия не уникальна в своем стремлении развития собственных компетенций, такая тенденция наблюдается и в мировой практике. Опираясь на потребности партнеров и заказчиков за рубежом, мы стремимся налаживать не просто каналы продаж, но научно-технологическое сотрудничество, даем партнерам возможность адаптировать решения UDV Group в соответствии с локальными требованиями. Это помогает серьезно увеличить уровень доверия, обеспечивая уверенность в непрерывности работы продуктов даже при отсутствии мгновенной технической поддержки со стороны вендора. Указанный подход приносит свои плоды. В частности, UDV Group совместно с технологическим партнером TKMT (Tri Kreasi Mandiri Teknologi, Индонезия) успешно завершили пилотный проект локализованного и адаптированного решения UDV SIEM в одном из крупных государственных заказчиков. Партнер подчеркнул эффективность работы продукта и выразил уверенность в успешном развитии сотрудничества в дальнейшем», – сказал Константин Межанков, менеджер по развитию бизнеса UDV Group.

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Безопасность

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