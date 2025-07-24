Экс-заместитель технического директора Positive Technologies возглавил направление профессиональных сервисов в области цифровой трансформации и ИИ компании UDV Group

Компания UDV Group сообщила о назначении Евгения Баклушина исполнительным директором компании КИТ («Кибер Интеллектуальная Трансформация»), которая входит в состав российского вендора и оказывает профессиональные сервисы в области цифровой трансформации и ИИ. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

В 2017 г. Евгений вошел в команду СКБ «Контур» в роли инженера по технической защите информации. В 2020 г. перешел в УЦСБ, где возглавлял направление аудитов и соответствия требованиям ИБ.

С 2023 по 2024 гг. занимал позицию заместителя директора Аналитического центра компании. За время работы в компании увеличил уровень компетенций и штат команды, с которой было реализовано более 50 проектов крупных аудитов в металлургической, агропромышленной, атомной и финансовой отраслях. Например, одним из таких проектов является разработка Стратегии развития информационной безопасности в технологическом сегменте для ГК «Русагро». Также под его управлением направлением системно проводились аудиты ИБ в отношении АЭС в России.

В 2024 г. принял решение о переходе в Positive Technologies, где до 2025 г. занимал позицию заместителя технического директора в дивизионе Восток и отвечал за развитие результативной кибербезопасности в крупнейших заказчиках компании, находящихся в зоне ответственности дивизиона. За время работы Евгением было реализовано несколько проектов для заказчиков, в том числе при участии партнеров-интеграторов, например, разработка концепции обеспечения информационной безопасности крупного региона страны.

В компании КИТ Евгений Баклушин будет отвечать за достижение стратегических целей и реализацию технологического потенциала, включая вывод профессиональных сервисов на рынок и операционное управление компанией.

«В лице Евгения Баклушина компания КИТ получила высококвалифицированного менеджера с обширным опытом реализации проектов в сфере информационной безопасности и цифровой трансформации. Мы уверены, что профессиональные компетенции Евгения в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта и консалтинга будут эффективно способствовать достижению стратегических целей КИТ в развитии экосистемы профессиональных сервисов». – отметил директор ООО КИТ.