UDV Group и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость решений для промышленной кибербезопасности

UDV Group и компания «Ред Софт» успешно завершили совместные испытания, подтвердив полную совместимость комплексного решения для кибербезопасности любых АСУ ТП UDV DATAPK Industrial Kit версии 1.19.0.4 с российской сертифицированной операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Для тестирования на испытательном стенде были установлены последние обновления операционной системы «Ред ОС» версии 7.3 от 12 сентября 2025 г., а также необходимые дополнительные пакеты docker-ce и docker-compose. При этом сторонние репозитории не использовались для исключения влияния посторонних компонентов.

В ходе тестов проверялись установка, а также обновление операционной системы и программного продукта UDV DATAPK Industrial Kit. Особое внимание уделялось корректной работе всех ключевых функций комплекса: обнаружению атак и угроз в промышленных сетях, сбору и анализу событий информационной безопасности, контролю конфигураций и состава объектов защиты, выявлению изменений и уязвимостей, стабильности совместной работы компонентов комплекса.

Все перечисленные функции программного продукта UDV DATAPK Industrial Kit в среде операционной системы «Ред ОС» 7.3 были подтверждены реальными тестами и работали стабильно, без сбоев, с сохранением высокой производительности при совместной работе решений.

«Поддержка совместимости с сертифицированными российскими ОС гарантирует нашим Заказчикам возможность использования наших решений в условиях жестких требования к ИТ-инфраструктуре и требований по информационной безопасности. Версии решений, находящихся на поддержке – не исключение. Совместимость UDV DATAPK Industrial Kit 1.19.0.4 с «Ред ОС» 7.3 дает возможность нашим клиентам минимизировать издержки при внедрении и эксплуатации, а также обеспечить соответствие корпоративным стандартам», — отметил Федор Маслов, менеджер продукта UDV DATAPK Industrial Kit.

«Благодарим коллег из UDV Group за экспертизу и активное участие при подготовке и проверке совместимости «Ред ОС» 7.3 и UDV DATAPK Industrial Kit. Мы рады расширить каталог совместимых продуктов комплексным решением для кибербезопасности любых АСУ ТП и предложить пользователям «Ред ОС» еще один качественный инструмент для повышения информационной безопасности», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».