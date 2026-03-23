Разделы

ПО Софт
|

UDV Group представила обновленную систему зонтичного мониторинга UDV ITM 1.9

UDV Group выпустила новую версию системы зонтичного мониторинга распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП UDV ITM 1.9. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Ключевая задача UDV ITM — давать полную информацию о ресурсах системы для оценки эксплуатационных характеристик и предупреждения возможных сбоев в работе. В качестве сервера мониторинга используется зарекомендовавшее себя на рынке решение на базе Zabbix. Решение особенно востребовано на крупных промышленных предприятиях.

Версия UDV ITM 1.9 направлена на повышение удобства и безопасности использования, стабильной работы с новыми версиями Zabbix и PostgeSQL, а также – расширение возможностей установки на ведущих российских операционных системах, таких как Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт СП».

Ключевые обновления релиза

Добавлена сортировка и ранжирование объектов мониторинга по количеству проблем.

Ключевая информация о состоянии ИТ-услуг теперь отображается в интерфейсе (актуальный статус, история проблем и показатели SLA).

Реализован функционал контроля выполнения работ по ликвидации проблем, а также просмотр и анализ списка проблем и формирование отчетов.

«Скорость выявления проблем и их устранения напрямую влияет на размер возможного ущерба от инцидента, поэтому в релизе UDV ITM 1.9 мы сконцентрировались на удобстве специалистов: на 80% сократили время на поиск проблемных узлов сети и в два раза уменьшили количество ручных операций по получению подробной информации о состоянии ИТ-сервисов. Комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры, оборудования, приложений и сервисов – это фундамент кибербезопасности бизнеса, поэтому с каждым новым релизом мы улучшаем не только удобство, но и защищенность решения. В релизе UDV ITM 1.9 добавлена поддержка последних версий Zabbix и PostgeSQL для корректной и защищенной работы», – сказала менеджер по развитию продукта UDV ITM Алена Макаревич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Показать еще

Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/