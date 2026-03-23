UDV Group представила обновленную систему зонтичного мониторинга UDV ITM 1.9

UDV Group выпустила новую версию системы зонтичного мониторинга распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения, в том числе АСУ ТП UDV ITM 1.9. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Ключевая задача UDV ITM — давать полную информацию о ресурсах системы для оценки эксплуатационных характеристик и предупреждения возможных сбоев в работе. В качестве сервера мониторинга используется зарекомендовавшее себя на рынке решение на базе Zabbix. Решение особенно востребовано на крупных промышленных предприятиях.

Версия UDV ITM 1.9 направлена на повышение удобства и безопасности использования, стабильной работы с новыми версиями Zabbix и PostgeSQL, а также – расширение возможностей установки на ведущих российских операционных системах, таких как Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт СП».

Ключевые обновления релиза

Добавлена сортировка и ранжирование объектов мониторинга по количеству проблем.

Ключевая информация о состоянии ИТ-услуг теперь отображается в интерфейсе (актуальный статус, история проблем и показатели SLA).

Реализован функционал контроля выполнения работ по ликвидации проблем, а также просмотр и анализ списка проблем и формирование отчетов.

«Скорость выявления проблем и их устранения напрямую влияет на размер возможного ущерба от инцидента, поэтому в релизе UDV ITM 1.9 мы сконцентрировались на удобстве специалистов: на 80% сократили время на поиск проблемных узлов сети и в два раза уменьшили количество ручных операций по получению подробной информации о состоянии ИТ-сервисов. Комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры, оборудования, приложений и сервисов – это фундамент кибербезопасности бизнеса, поэтому с каждым новым релизом мы улучшаем не только удобство, но и защищенность решения. В релизе UDV ITM 1.9 добавлена поддержка последних версий Zabbix и PostgeSQL для корректной и защищенной работы», – сказала менеджер по развитию продукта UDV ITM Алена Макаревич.