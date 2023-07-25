ОС «Альт» совместимы с Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт рабочая станция» и «Альт сервер Виртуализации» с новой версией продукта Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch. Совместное решение позволит компаниям работать с корпоративной ИТ-инфраструктурой из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт рабочая станция» — операционная система для работы в офисе и дома. В комплект поставки входит большой пакет прикладного ПО (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графиков, аудио и видео, интернет-браузер, электронная почта и др.). ОС включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 1292).

«Альт сервер виртуализации» — серверная операционная система для реализации функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре. ОС включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 6487).

«Оптимизация Data Discovery под работу с ОС «Альт» открывает для российских компаний возможность использования полностью отечественной конфигурации ПО, обладающей хорошей функциональностью и высоким уровнем безопасности, который достигается с помощью качественного аудита хранения конфиденциальных данных. Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО, что делает возможным их применение как в коммерческих компаниях, так и в государственных структурах», — сказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Продукт Data Discovery предназначен для автоматического аудита систем хранения данных в корпоративных сетях, поиска нарушений прав доступа к файлам и изменений критичной информации. Решение работает при взаимодействии с InfoWatch Traffic Monitor и позволяет снизить риски утечек конфиденциальных данных, возникающие из-за ненадлежащих условий их хранения в организации. В новой версии Data Discovery 1.7 были значительно расширены возможности работы в крупных компаниях, обладающих сетью филиалов.

«Система собирает рабочие файлы и передает их в InfoWatch Traffic Monitor для дальнейшей обработки. Этот процесс может проходить независимо для главного офиса компании и каждого ее филиала. При этом центральный узел получает необходимые данные от всех территориальных подразделений для оперативного контроля ситуации и составления отчетности. В результате специалист ИБ может легко изменить настройки и посмотреть информацию о происходящем в любом филиале либо по всей организации в целом — без необходимости в дополнительных инсталляциях DLP-системы», — отметил Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch.

Эффективность системы повышает и возможность использования предустановленного списка папок для исключения их из сканирования. В частности, это могут быть системные папки или папки с доверенными программами, в которых никогда не хранится конфиденциальная информация. Их набор можно редактировать и переключать между задачами сканирования.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

«Скорость сканирования в новой Data Discovery была увеличена в три-четыре раза. Поэтому мы провели дополнительную синхронизацию ее работы с DLP-системой для минимизации очереди из файлов, поступающих на обработку. Это позволило значительно снизить требования к свободному дисковому пространству, что приведет к заметной экономии ИТ-ресурсов компаний», — сказал Рустам Фаррахов.

«Базальт СПО» и ГК InfoWatch поддерживают продуктивное сотрудничество более пяти лет, обеспечивая надежную защиту данных заказчиков. Компании планомерно расширяют совместимость своих продуктов: в апреле они провели успешное тестирование совместной работы операционной системы «Альт сервер виртуализации» и промышленного межсетевого экрана InfoWatch ARMA Industrial Firewall.

***

Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах Цифровизация

«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

Группа компаний (ГК) InfoWatch — российский разработчик решений в области защиты от утечек корпоративных данных и кибербезопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Основана Натальей Касперской в 2003 г. Продуктовый портфель группы компаний включает эффективные решения по защите организаций от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз информационной безопасности, а также для обеспечения безопасности российских промышленных предприятий, банков и компаний из различных отраслей. InfoWatch работает во всех субъектах России и за ее пределами. Головной офис InfoWatch находится в Москве. В августе 2023 г. ГК InfoWatch исполняется 20 лет.