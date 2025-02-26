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InfoWatch Activity Monitor


Решение InfoWatch Activity Monitor предназначено для мониторинга действий сотрудников и контроля их активностей за рабочей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопасности. InfoWatch Activity Monitor анализирует активность сотрудников и строит статистику их работы в разрезах рабочих и нерабочих активностей, а также используемых приложений. Интегрирован с системой контроля управления доступом (СКУД) российского производителя Perco, другими корпоративными системами – например, календарями. Предусматривает возможности фиксации состояния экрана монитора и записи аудио с микрофона. 


26.02.2025 ГК InfoWatch обновила ПО в линейке по защите данных 1
28.10.2024 ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 2
27.04.2022 Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

InfoWatch Activity Monitor и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1022 5
Softline - Софтлайн 2851 1
PERCo 15 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 5
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 257 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2165 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2517 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 747 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1263 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 1
Микрофон - Microphone 2519 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 770 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 13 4
InfoWatch Vision 17 4
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 9 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 3
Linux OS 10028 2
Softline Universe - SLU 29 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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