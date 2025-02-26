InfoWatch Activity Monitor
Решение InfoWatch Activity Monitor предназначено для мониторинга действий сотрудников и контроля их активностей за рабочей станцией. Программный продукт InfoWatch Activity Monitor ранее был модулем DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и расширял ее возможности при расследовании инцидентов информационной безопасности. InfoWatch Activity Monitor анализирует активность сотрудников и строит статистику их работы в разрезах рабочих и нерабочих активностей, а также используемых приложений. Интегрирован с системой контроля управления доступом (СКУД) российского производителя Perco, другими корпоративными системами – например, календарями. Предусматривает возможности фиксации состояния экрана монитора и записи аудио с микрофона.
InfoWatch Activity Monitor и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1022 5
|Softline - Софтлайн 2851 1
|PERCo 15 1
|Кузьмин Сергей 39 4
|Мартыненко Валентин 11 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Бирюков Андрей 1 1
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