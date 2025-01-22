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Индексная книга (каталог) CNews*
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UseTech Юзтех Интеграция

UseTech - Юзтех Интеграция

ГК Юзтех - компания в области заказной разработки ПО. C 2006 года специалисты Юзтех  оказывают  спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, независимого тестирования, ИТ-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также созданию ИТ-продуктов для своих Заказчиков в отраслях: ритейл, финансы, телеком, горнодобывающей промышленности, металлургии и государственном секторе. ГК Юзтех участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.

 

"Решение интеграционных проблем российских компаний в рамках импортозамещенияПавел Ерошкин, Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК Юзтех на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


22.01.2025 ГК Softline и ГК «Юзтех» подписали партнерское соглашение 3
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 3
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 3
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 8
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1

Публикаций - 51, упоминаний - 72

UseTech и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 28
МегаФон 8814 28
Directum - Директум 1091 28
Gelarm - Геларм 36 28
InfoWatch - Инфовотч 1014 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 15
Luxms 79 14
SimbirSoft - СимбирСофт 75 7
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 6
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
InfoShell - ИнфоШелл 15 4
KODE 12 4
Agima 22 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 4
Softline - Софтлайн 2813 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
Google LLC 11777 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Diasoft - Диасофт 871 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 3
65apps - 65 Гигабайт 8 3
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Agima.Mobile 8 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Yandex - Яндекс 7347 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Крок - Croc 1777 2
ИКС 318 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Сургутнефтегаз - СНГ 269 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 18
Лента - Сеть розничной торговли 2081 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 15
Комус 94 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
МОСГАЗ 42 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Почта России ПАО 2112 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 29
Федеральное казначейство России 1772 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 32
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 29
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2121 19
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 16
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 622 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 10
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2785 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 5
Оцифровка - Digitization 4542 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 5
UseTech - UseBus 29 29
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
Luxms BI 76 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 4
Linux OS 9944 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 4
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 3
Microsoft Office 3736 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 3
Apple - App Store 2890 3
SimbirSoft Mobile 6 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
Directum Ario 43 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 97 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
Lex Borealis - Doczilla 16 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Google Play - Google Store - Android Market 3292 2
Google Android 13997 2
Dell Looking Glass 22 2
Apple iOS 7809 2
Google Flutter 53 2
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 13 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 20 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Teams - MS Teams 548 1
Меденцев Константин 97 28
Натрусов Артем 284 28
Шадаев Максут 1010 28
Сотин Денис 205 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 136 28
Истомин Константин 56 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Гимранов Ринат 122 28
Галкин Николай 104 28
Фокин Валерий 45 28
Кирьянова Александра 135 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 32 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Ерошкин Павел 32 28
Копысов Виталий 61 14
Алешкин Сергей 65 14
Дмитриев Андрей 38 14
Мартынов Павел 26 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Лагунов Андрей 43 14
Ульихин Павел 33 14
Сафрыгин Егор 37 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Новоселов Иван 33 14
Ефёров Алексей 44 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 89 13
Бурилов Андрей 105 13
Козак Николай 161 13
Албычев Александр 150 13
Сологуб Денис 67 13
Тютюнник Александр 41 13
Полянская Нина 24 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Россия - РФ - Российская федерация 144277 49
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