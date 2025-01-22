UseTech Юзтех Интеграция
ГК Юзтех - компания в области заказной разработки ПО. C 2006 года специалисты Юзтех оказывают спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, независимого тестирования, ИТ-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также созданию ИТ-продуктов для своих Заказчиков в отраслях: ритейл, финансы, телеком, горнодобывающей промышленности, металлургии и государственном секторе. ГК Юзтех участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.
"Решение интеграционных проблем российских компаний в рамках импортозамещения" Павел Ерошкин, Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК Юзтех на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
UseTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 97 28
|Натрусов Артем 284 28
|Шадаев Максут 1010 28
|Сотин Денис 205 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Воронин Павел 136 28
|Истомин Константин 56 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 84 28
|Гимранов Ринат 122 28
|Галкин Николай 104 28
|Фокин Валерий 45 28
|Кирьянова Александра 135 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Ерошкин Павел 32 28
|Копысов Виталий 61 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Дмитриев Андрей 38 14
|Мартынов Павел 26 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Ульихин Павел 33 14
|Сафрыгин Егор 37 14
|Сыцко Дмитрий 25 14
|Новоселов Иван 33 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Михалев Евгений 89 13
|Бурилов Андрей 105 13
|Козак Николай 161 13
|Албычев Александр 150 13
|Сологуб Денис 67 13
|Тютюнник Александр 41 13
|Полянская Нина 24 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Руднева Валентина 26 13
|Шанина Ирина 27 13
|Forbes - Форбс 817 1
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