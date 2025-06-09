Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

ГК «Юзтех» и «Группа Астра» объявили о партнерстве

«Группа Астра» и ГК «Юзтех» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Взаимодействие двух компаний позволит объединить опыт в цифровизации бизнеса. Заказчики получат доступ к лучшим услугам и технологиям для оптимизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности.

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

«Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к более эффективным решениям, оптимизированным под специфику бизнеса. Это особенно актуально в условиях активного импортозамещения иностранного софта. В наши планы также входит совместное развитие продуктов. Благодаря объединению нашего опыта и экспертизы, заказчики получат наиболее эффективные и надежные продуктовые решения», — сказал Александр Корякин, заместитель генерального директора ГК «Юзтех».

«Это партнерство объединяет экспертизу двух лидеров рынка. Совместно с «Юзтех» мы сможем предложить клиентам принципиально новый уровень цифровых решений — от защищённой инфраструктуры до отраслевых ИТ-комплексов. В условиях глобальной трансформации ИТ-ландшафта такой альянс особенно важен для обеспечения технологического суверенитета российских предприятий», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще